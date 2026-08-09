Vinitaly Reggio Calabria, Peppone Calabrese a StrettoWeb: “mi sono ricreduto. Si respira l’aria di chi sta bene” | INTERVISTA

Il celebre Peppone Calabrese torna a Reggio Calabria per il Vinitaly and the City nel quale, questa sera, ha condotto il talk “Giovani e innovazione: il lavoro che cambia” al quale ha partecipato il ministro Calderone. Il simpatico conduttore tv si è fermato ai microfoni di StrettoWeb commentando lo splendido scenario del Vinitaly Reggio Calabria: “io non ero molto convinto della seconda edizione a Reggio, sono arrivato e mi sono ricreduto. L’allestimento è meraviglioso, fatto bene, le persone su questo chilometro, il chilometro più bello d’Italia e del mondo, certamente, ma vestito così è ancora meglio. E poi si respira l’aria di chi sta bene, di chi racconta il territorio, di chi racconta il prodotto e se lo fai in posti così belli, secondo me lo racconti meglio.

E quando parliamo di incoming, noi parliamo proprio di questo, cioè noi che cosa pretendiamo dalle aziende nel momento in cui chiediamo di fare incoming? Di essere belli, di proporre bene e di valorizzare il territorio nella maniera migliore possibile. Questo è un gran bel esempio, come lo è stato Sibari, questo è un gran bel esempio, mi sono ricreduto“.