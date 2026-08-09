Vinitaly Reggio Calabria, le impressioni della serata finale: “tanti turisti e ottima organizzazione, c’è aria di grande evento” | INTERVISTE

Seconda e ultima serata di festa per Vinitaly and the City a Reggio Calabria, la manifestazione che anche domenica 9 agosto ha animato il Lungomare Italo Falcomatà con vini, sapori, musica e momenti di intrattenimento. Cittadini, turisti e appassionati hanno raggiunto le aree allestite sul Lungomare per partecipare alle degustazioni, incontrare i produttori e conoscere alcune delle più importanti realtà vitivinicole e agroalimentari della regione. Un percorso dedicato alle cinque province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria, unite in un unico grande racconto delle eccellenze calabresi.

Tra show cooking, talk, approfondimenti e calici di vino, il pubblico ha vissuto il gran finale della manifestazione in un’atmosfera di convivialità e divertimento. Ai microfoni di StrettoWeb, le persone presenti hanno raccontato le proprie impressioni sull’evento descrivendo una serata trascorsa tra sapori, incontri e voglia di stare insieme. A completare il programma è stata la musica dal vivo, con l’atteso concerto di Serena Brancale all’Arena dello Stretto. La seconda serata ha così chiuso Vinitaly Reggio Calabria nel segno della festa, valorizzando il vino e i prodotti del territorio nella suggestiva cornice del Lungomare Falcomatà.