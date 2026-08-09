Vinitaly Reggio Calabria, Caligiuri: “raccontiamo quello che di eccellente c’è in Calabria” | INTERVISTA

Michela Fulvia Caligiuri, direttore generale ARSAC, spiega la narrazione di bontà e bellezza della Calabria effettuata attraverso il Vinitaly sul Lungomare di Reggio Calabria

Michela Fulvia Caligiuri Vinitaly

Onnipresente al Vinitaly Reggio Calabria, il direttore generale ARSAC Michela Fulvia Caligiuri, ai microfoni di StrettoWeb, ha raccontato la narrazione che viene fatta, attraverso il Vinitaly, della Calabria: “noi riteniamo che la nostra Calabria sia straordinaria e lo diciamo in maniera convinta perché ci sono cose da narrare di bontà, di bellezza, di professionalità ed è questo di cui vogliamo parlare e far conoscere a tutti. Qui il Ministro del Lavoro terrà un momento di approfondimento sui giovani.

Quindi noi vogliamo far conoscere questa parte della nostra Calabria. Poi, logicamente, ci sono i problemi. Il Presidente della Regione, la Giunta, l’Assessore Gallo li affrontano, non vogliamo mica nasconderli, ma vogliamo anche parlare di quello che di eccellente c’è in Calabria e ce n’è tanto“.

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