Vinitaly Reggio Calabria, Caligiuri: “raccontiamo quello che di eccellente c’è in Calabria” | INTERVISTA

Onnipresente al Vinitaly Reggio Calabria, il direttore generale ARSAC Michela Fulvia Caligiuri, ai microfoni di StrettoWeb, ha raccontato la narrazione che viene fatta, attraverso il Vinitaly, della Calabria: “noi riteniamo che la nostra Calabria sia straordinaria e lo diciamo in maniera convinta perché ci sono cose da narrare di bontà, di bellezza, di professionalità ed è questo di cui vogliamo parlare e far conoscere a tutti. Qui il Ministro del Lavoro terrà un momento di approfondimento sui giovani.

Quindi noi vogliamo far conoscere questa parte della nostra Calabria. Poi, logicamente, ci sono i problemi. Il Presidente della Regione, la Giunta, l’Assessore Gallo li affrontano, non vogliamo mica nasconderli, ma vogliamo anche parlare di quello che di eccellente c’è in Calabria e ce n’è tanto“.