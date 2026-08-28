Italia sconfitta al tie-break contro Cuba, ma al PalaRescifina è una festa: le FOTO più belle del match

Dopo la vittoria sofferta al tie-break contro la Germania a Reggio Calabria, per l’Italia arriva un altro tie-break in riva allo Stretto, questa volta però amaro. Gli azzurri traghettano verso Messina per la seconda sfida della FIPAV Cup Men Elite, di scena al PalaRescifina quasi sold out. L’avversaria è Cuba, squadra parecchio ostica, già vincitrice ieri contro la Germania, che la leggenda Robertlandy Simon aveva dato al pari delle migliori al mondo (INTERVISTA).

Nonostante la natura amichevole, in campo si è vista una buona pallavolo per quasi 3 ore di match. Primo set ai cubani per 22-25, segnale che ci sarà da sudare. L’Italia assorbe il colpo e si scuote, caricata dal bellissimo pubblico del PalaRescifina, sempre attivo e festante a ritmo di musica fra un coro e un “monster block”. I ragazzi di De Giorgi si prendono l’1-1 nel secondo set vinto 25-21, poi allungano sul 25-16 nel terzo parziale. Match in discesa? Neanche per sogno.

Cuba rientra in partita e chiude il quarto set 19-25. È ancora tie-break per il terzo match in altrettante gare di questa FIPAV Cup Men Elite. Nel 5° set la spunta Cuba 13-15. Per l’Italia un po’ di amaro in bocca ma anche tanti ‘appunti’ per il CT De Giorgi in vista dell’imminente Europeo, sono questi i test match più utili per un allenatore. I tifosi messinesi non devono disperare: per assistere a un successo degli azzurri c’è la sfida del 30 agosto contro il Brasile: il PalaRescifina è già sold out da giorni e promette scintille!