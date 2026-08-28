PalaRescifina caldissimo per la Nazionale di Volley: lo spettacolo di Italia-Cuba a Messina | FOTO

Dopo la due giorni di Reggio Calabria che ha dato il via alla FIPAV Cup Men Elite, con tanto di clamoroso record storico al PalaCalafiore, il grande volley internazionale si sposta dalla Calabria alla Sicilia, restando sempre in orbita Stretto. Un po’ come passare da una parte all’altra della rete. L’Italia traghetta verso Messina per due super sfide emozionanti. Si parte questa sera contro Cuba che ieri ha battuto la Germania al PalaCalafiore 3-2.
PalaRescifina praticamente sold out, solo qualche seggiolino vuoto che nemmeno si nota. Colpo d’occhio fantastico con tante bandiere azzurre a sostenere i ragazzi di De Giorgi con Argilagos in più rispetto alla tappa reggina. Nella nostra gallery le foto che raccontano l’atmosfera del match, antipasto della super sfida di domenica contro il Brasile.