Differenza e differenziata: Cannizzaro rimette “l’illuso” Falcomatà e la propaganda fake della sinistra nel cestino 

Dai profili fake alle notizie direttamente inventate, portate avanti per screditare l’operato della nuova Amministrazione, in carica da qualche settimana, dopo 12 anni di disastri. Ci vuole coraggio. Un coraggio, forse più una faccia tosta, che non è mai mancata a certi soggetti che se, non li avessimo visti per oltre un decennio alla guida della città, sarebbero difficili anche da immaginare. Eppure, c’è chi a sinistra ha dettato le linee guida: puntare il dito sulla questione spazzatura. A sinistra. Lo scriviamo in grassetto. E le ha dettate ora, dopo aver lasciato in eredità lo scempio con il quale i cittadini hanno imparato, tristemente, a convivere.

Nell’intervento al termine del Consiglio Comunale odierno, Cannizzaro ha riservato una parte, alquanto tagliente, verso una persona non presente in Aula, ma che si erge a leader del PD e del centrosinistra (il riferimento, pur non essendo stato mai nominato, appare all’indirizzo di Falcomatà), che sembra aver varato una nuova strategia attraverso profili fake, notizie inventate, per screditare l’attuale sindaco. Una strategia che, secondo Cannizzaro, non funzionerà.

“Sulla questione dei rifiuti, comunicate ai vostri colleghi di partito che albergano nelle circoscrizioni, ai parenti dei consiglieri comunali di opposizione, che non funzionerà con Cannizzaro sindaco la strategia di attivare più profili social falsi per mettere delle foto che non hanno a che vedere con la realtà. O magari rispecchiando la vera realtà, perchè a me non lo deve spiegare nessuno che la città è sporca, che ci sono aree in cui la raccolta non funziona per nulla. Pensate che i reggini sono talmente scemi che i partiti avversi al sindaco hanno messo in campo un sistema di comunicazione per cercare di delegittimare il sindaco perchè il sindaco si è voluto assumere la responsabilità diretta?

Qualcuno dei vostri colleghi che vuole apparire come leader PD e centrosinistra, mi riferisco a gente che non siede in questi scranni, ha raccontato in città che la strategia per offuscare Cannizzaro per quello che sta cercando di fare, è quella di battere sulla spazzatura perchè Cannizzaro è stato cretino! Sciocco! Si è assunto la responsabilità di parlare di spazzatura e rifiuti, sta scivolando sulla buccia di banana.

Spiegate all’illuso che Cannizzaro, quando assume una decisione, evidentemente sa quello che fa. Non ha badato alla strategia politica. Sapendo di avere 10 anni davanti, ha parlato chiaro ai cittadini. Ha attivato un sistema, mi auguro virtuoso, per pulire una città che sotto gli occhi di tutti è sporca. Ai frustrati della politica, che prendono 20 voti, dico che installare le telecamere non è caccia al cittadino, ma al trasgressore. Su questo non molleremo. Da qui a breve andremo a firmare un protocollo con un corpo di polizia che andrà a rafforzare questo concetto. Perchè quello che stiamo riscontrando dalle relazioni con le forze di Polizia del nucleo ambientale della Polizia locale è che noi puliamo la sera e la mattina, puntualmente, i trasgressori sporcano.

Nei prossimi giorni faremo una conferenza stampa in cui presenteremo un nuovo piano di raccolta, perchè questo non funziona. Immagino che quello che abbiamo potrà essere funzionale. Non aspetteremo di entrare a regime nei prossimi mesi, nei prossimi giorni inizieremo a dare delle pillole di comunicazione ai cittadini, accompagnate da alcuni servizi“.