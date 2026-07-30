Pre-intese autonomia differenziata, Marino: “Cannizzaro da che parte sta? Per Reggio Calabria sarebbe la fine…” | INTERVISTA

Al termine del Consiglio Comunale odierno, il consigliere d’Opposizione, Giuseppe Marino, rivendica l’importanza di sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione reggina la questione delle pre-intese sull’autonomia differenziata. “Abbiamo formalizzato una risoluzione in Consiglio Comunale affinché il Comune di Reggio Calabria si possa esprimere su questo scellerato progetto di autonomia differenziata che purtroppo sta andando avanti in Parlamento, perché la Camera dei Deputati e il Senato hanno approvato nei giorni scorsi delle pre-intese con quattro regioni del Nord: Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna su temi fondamentali quali le professioni, la sanità, la salute pubblica, la protezione civile e altro”, ha spiegato Marino.

“Noi riteniamo che questo procedimento voglia creare due Italie, l’Italia del Nord e l’Italia del Sud, aumentando quelle enormi disparità che già esistono; sarebbe la fine per la Calabria, per la città di Reggio Calabria e per i cittadini del Mezzogiorno d’Italia. Questo procedimento va stoppato e noi chiediamo che il Comune di Reggio Calabria, chiediamo al sindaco di Reggio Calabria, di mettersi alla testa di un processo di resistenza politica al di là delle appartenenze politiche.

Chiaramente questo è un progetto che viene dal governo Meloni, dai partiti di maggioranza di questo governo nazionale, ma noi riteniamo che su questo tema, per i cittadini del Mezzogiorno, non ci debbano essere differenze. Quindi chiediamo a Cannizzaro di dire chiaramente da che parte sta, di opporsi anche lui a questo procedimento di autonomia differenziata e di coinvolgere i sindaci dell’area metropolitana in questo processo“, ha aggiunto Marino.

Marino ha anche parlato della questione relativa alle casse del Comune: “la proposta di delibera che oggi è stata portata in consiglio comunale dall’attuale maggioranza, governano da 60 giorni, le elezioni sono state a fine aprile e siamo a luglio, oggi portano una delibera in cui certificano il lavoro di risanamento finanziario effettuato in questi ultimi 12 anni, riconoscendo l’equilibrio di bilancio e riconoscendo la regolarità delle casse del Comune.

Per noi chiaramente questo è un riconoscimento politico importante, considerato che in campagna elettorale Cannizzaro e la sua attuale maggioranza avevano raccontato una storia diversa, cioè lamentavano il fatto che le casse del comune non fossero in ordine.

Non erano in ordine nel 2014 quando arrivammo noi. La delibera di oggi quindi è importante, tant’è che noi l’abbiamo votata a favore riconoscendo e ringraziando del riconoscimento politico-amministrativo che oggi è stato portato in auge“.