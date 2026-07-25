Incredibile a Reggio Calabria: Consigliere di Circoscrizione amico di Falcomatà denuncia il “degrado rifiuti” per accusare Cannizzaro, ma è tutto falso! FOTO

Ha del clamoroso quanto segnalato sui social nella giornata di oggi. Michele Cotroneo, amico di Giuseppe Falcomatà ma ancor di più Consigliere di Circoscrizione di Opposizione in lista con Giuseppe Giordano (già Consigliere Comunale di Maggioranza con Falcomatà), ha pubblicato su Facebook una segnalazione riguardante mancata raccolta rifiuti nella zona di Catona, zona nord di Reggio Calabria. C’è un post, praticamente uno sfogo contro l’attuale Amministrazione (la Giunta si è insediata da meno di un mese), e una serie di foto dell’area segnalata e piena di rifiuti. Tutto bello, sì, peccato però che le immagini non risultino attuali. Adesso quell’area è pulita, così come da prova fotografica.

Ma andiamo con ordine. Questo il post di Michele Cotroneo. “Da giorni invio PEC che scrivo messaggi per segnalare la situazione di Via Nazionale Catona, in particolare davanti al palazzo dove si trova Leny Viaggi. È vergognoso che i rifiuti restino abbandonati per giorni, senza che nessuno intervenga. ‘Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire’. E poi c’è il problema dell’acqua, che continua a creare enormi disagi. Catona è completamente abbandonata. I cittadini meritano rispetto, servizi efficienti e risposte concrete, non il silenzio #ADESSOPEGGIO“.

Bene, è già incredibile di per sé che un cittadino, un qualsiasi cittadino reggino, si lamenti della situazione a neanche due mesi dall’insediamento del nuovo Sindaco, dopo che per 12 anni non ha mosso un dito rispetto ai disastri lasciati da Falcomatà. Quei disastri che oggi Cannizzaro sta ereditando. Cannizzaro che solo qualche giorno fa ha approvato il rendiconto (comunque deve passare al vaglio del Consiglio Comunale) e che è intervenuto sui rifiuti con l’operazione “Piazza Pulita”, un piano straordinario e “aggressivo” in attesa di mettere mano definitivamente alla questione con un nuovo piano di raccolta.

Ma il punto non è questo. Il punto è che le immagini pubblicate sono vecchie e, dunque, il post falso, una bufala vera e propria. Una propaganda talmente spicciola da far invidia alla Corea del Nord. Il post del Consigliere è di oggi: immagini con rifiuti a circondare i mastelli. La situazione attuale, però, è un’altra, e c’è un’altra foto scattata, quella reale, di oggi, con tanto di giorno e orario dello scatto. Ebbene sì: quell’area è pulita, non c’è uno straccio di rifiuto.

E’ un fatto grave. Gravissimo. Non per la situazione di degrado in sé, che in alcune aree della città continua ad esserci (e per forza, aggiungiamo noi, considerando come sia impossibile risolvere in pochi mesi oltre dieci anni di disastri), ma perché un amico dell’ex Sindaco, soprattutto un Consigliere di Opposizione, alimenti sui social una vera e propria bufala, un contenuto falso, privo di fondamento, nell’obiettivo di delegittimare il neo Sindaco e di raccontare alla città una realtà che non esiste.

Cannizzaro ancora non ha risolto nulla, ne è ben consapevole, lo dice sempre. Da qualche parte deve pur iniziare, e sta provando a farlo. Dal 4 giugno, giorno dell’insediamento, non sono passati neanche due mesi. Ovviamente il nulla cosmico se pensiamo che Falcomatà ha avuto ben 12 anni per tentare di risolvere il problema, senza neanche tentare. Il tentativo invece c’è, da parte di suoi amici e ora Consiglieri di Opposizione. Un tentativo triste, sì, di triste propaganda nei confronti della città, una città ingannata e presa in giro già troppo, in questi anni. Non sarebbe ora di smetterla?