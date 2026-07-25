Reggio Calabria, la fake del Consigliere di Circoscrizione sui rifiuti fa infuriare un cittadino: “tentativo miserabile di screditare Cannizzaro”

“Leggo senza alcuno stupore della fake del consigliere di circoscrizione avvezzo alle bufale o forse semplicemente fulminato da un colpo di calore. Peccato che si tratti di tentativi miserabili di screditare l’attuale amministrazione che cerca di ripristinare decoro e rispetto delle regole in città. E se di rispetto vogliamo proprio parlare ciò che emerge è la totale mancanza di rispetto da parte di questo pseudo personaggio in cerca di qualche like o di autore verso gli operatori di ecologia che con immenso sacrificio sotto il sole magari rinunciando alle proprie ferie stanno ripristinando decoro e pulizia”. Così, un “cittadino per bene” ha deciso di intervenire in merito alla notizia di StrettoWeb relativamente alla bufala fatta circolare da un Consigliere di Circoscrizione di Opposizione.

“Quel decoro e quella pulizia che l’ex sindaco non ha mai trovato il tempo di garantire perché troppo dedito a taglio di nastri e installazione di targhe autocelebrative vedi targa del museo del mare che mi auguro i gabbiani ricoprano di guano. Detto questo leggevo con attenzione il regolamento con cui sono state istituite le circoscrizioni alla ricerca dell’articolo riguardante le cessazione dall’incarico di consigliere… Art 31. Cessazione dalla carica di Consigliere. Purtroppo la cessazione per stupidità non è contemplata nel regolamento”.

“A questo punto chiedo formalmente al Sindaco di procedere con l’approvazione di un codice di comportamento dei consiglieri di circoscrizione nel quale sia loro vietato l’utilizzo dei social per screditare e criticare l’amministrazione prevedendo la decadenza dalla carica di consigliere circoscrizionale. Cosi forse la smetteranno di diventare ridicoli sui social ma soprattutto saranno giudicati per quello che sono e che il buon Cavaliere Silvio Berlusconi definiva… dei poveri comunisti“ si chiude la riflessione.