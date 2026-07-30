Consiglio Comunale, Cannizzaro: “ottenuti nuovi fondi per incompiute. Mio intervento per non aumentare tasse” | INTERVISTA

A margine del Consiglio Comunale odierno, il sindaco Cannizzaro è intervenuto su rifiuti, lotta ai trasgressori e TARI: “sui rifiuti si cambia completamente registro, tolleranza zero per quanto concerne i trasgressori, questo non significa che noi non dobbiamo garantire un servizio efficiente ed efficace. Il sindaco e questa nuova Amministrazione purtroppo hanno trovato una situazione drammatica, ma io ho deciso di non parlare del passato e di ascrivere le responsabilità dei fallimenti al passato perché questo sta sotto gli occhi di tutti, ma il lavoro del sindaco è quello di risolvere i problemi e per questo abbiamo già attivato una nuova riorganizzazione del piano di raccolta dei rifiuti che stiamo elaborando e che presenteremo nelle prossime settimane.

Abbiamo attivato un sistema di videosorveglianza che partirà già nelle prossime ore, 50 sono le telecamere che saranno installate in tutto il comprensorio comunale, questo avviene per la prima volta perché queste telecamere avranno il compito di immortalare i trasgressori perché è inutile pulire se dopo un paio di ore i trasgressori, gli sciacalli e gli imbecilli sporcano e conferiscono la spazzatura e i rifiuti dove non dovrebbero, anzi lo fanno dove dove capita, questa è stata purtroppo un’abitudine del passato che noi vogliamo assolutamente interrompere.

Ho chiesto anche all’Opposizione di lavorare insieme per risolvere il problema e credo che ci sia una disponibilità a lavorare in tal senso nell’individuare anche nuove isole ecologiche, perché una Reggio non basta, il sindaco da qui ai prossimi anni ne vuole immaginare almeno una per circoscrizione.

Il piano dei rifiuti nuovo verrà presentato nelle prossime settimane ci saranno tantissime altre novità che devono puntare a ripristinare la normalità, il sindaco ha sempre detto e questa amministrazione che punta anzitutto e prima di tutto a normalizzare la città normalizzare la città significa pulirla raccoglierla raccogliere i rifiuti: pulirla anche da quelle che sono le erbacce che crescono nelle nostre strade, nei nostri quartieri, questa città ha dei quartieri delle strade che non sono mai state pulite da 10 anni a questa parte noi stiamo facendo addirittura con “obiettivo decoro”, denominato così questo piano un piano di pulizia straordinario, e piano piano puliremo tutta la città, ci vuole tempo perché la città è lunga e larga ma ce la faremo e ce la faremo anche con l’aiuto dei cittadini che capiranno bene che le regole di ingaggio tra amministrazione comunale e cittadini sono cambiate.

La maggioranza dei cittadini è gente per bene e vuole vivere in un contesto civile, poi c’è una platea che fortunatamente è una piccolissima minoranza che continua a trasgredire, continua a non rispettare le regole, ma noi gli faremo capire che le regole vanno rispettate perché rispettare le regole significa beneficio per tutti“.

Sulla questione Tari: “il sindaco ha ricevuto l’impianto di equilibrio finanziario soddisfacente, però che non consentiva di approvarlo in quei termini, perché avremmo dovuto aumentare le tasse. Il lavoro silente del sottoscritto, dei nostri uffici e della mia squadra in queste settimane è quello di aver condotto un’attività istituzionale anche con Arrical e non solo, affinché noi non aumentassimo nemmeno di un centesimo la TARI e così è stato quindi impianto di equilibrio che proviene dalla vecchia amministrazione è soddisfacente, ma ribadisco non determinante per non aumentare le tariffe abbiamo lavorato in queste settimane per evitare tutto questo e ci siamo riusciti“.

Sulla questione relativa ai cantieri del campo polivalente di Pentimele e del Campo Coni, il sindaco ha rivelato: “la mappatura sulle incompiute è già sulla scrivania del sindaco. Do una notizia ufficiale, abbiamo recuperato grazie all’interlocuzione col governo tantissimi fondi che riguardano diversi cantieri, ma non svelo quali sono perché lo farò nelle prossime ore, che avrebbero avuto una scadenza del 30 giugno, mi riferisco evidentemente a quelli del PNRR.

Ribadisco grazie a un’interlocuzione col governo in modo particolare col ministro, siamo riusciti a recuperare le somme, a renderle stabili e a prorogarle di un anno, questo tempo ci consentirà a realizzare le opere su alcune delle quali però ci saranno delle novità perché ci assumeremo la responsabilità di cambiare alcune destinazioni ma nelle prossime ore avrete evidentemente qualche altra novità importante per qualche cantiere che è strategico per la città perché il lavoro dell’amministrazione è avanti anche su questo e stiamo lavorando senza soluzione di continuità per ridare alla città le strutture che oggi rappresentano le famose incompiute”.