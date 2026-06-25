Reggina-Lotito, Cannizzaro svela: “a volte alcune ricostruzioni sono lontane dalla realtà” | VIDEO

Francesco Cannizzaro è tornato a parlare di Reggina. A precisa domanda, in realtà, a margine della conferenza stampa sull’operazione “Piazza Pulita”. Pochi i dettagli emersi, anche perché il Sindaco ha dribblato abbastanza bene l’argomento, che vive ore calde e che presto arriverà alla conclusione, con il club amaranto pronto a passare nelle mani di Claudio Lotito. “Il Sindaco solitamente quello che dice fa, poi non tutto riesce a fare. Durante la campagna elettorale mi è stato chiesto dalla città, e in modo particolare dai tifosi, di occuparmi della Reggina. E il Sindaco, dal giorno dopo che è stato eletto, dopo aver festeggiato, uno dei dossier che ha affrontato è stato sicuramente quello della nostra amata Reggina”.

Un elemento però emerge: “a volte giustamente facendo voi il vostro lavoro – ha detto rivolgendosi ai giornalisti – create delle ricostruzioni che sono lontane dalla realtà. Succede raramente, ma succede, e quindi poi passa un messaggio che non è quello della realtà” ha affermato. Il riferimento, probabilmente, è a chi in questi giorni ha alimentato un po’ di allarmismo rispetto a presunti intoppi nella trattativa. Intoppi che non sono mai esistiti, come scritto su StrettoWeb già da martedì sera. E’ solo slittato di qualche giorno il momento della firma, semplicemente perché Lotito ha voluto analizzare i documenti contabili da cima a fondo.

“Rispetto a questo sono molto soddisfatto e molto contento. Immagino che quando sarà il momento racconteremo alla città quello che di buono anche il Sindaco è riuscito a fare in questa direzione” ha concluso Cannizzaro, facendo intendere che per la comunicazione ufficiale è solo questione di tempo.