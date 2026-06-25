“Piazza Pulita”, svolta Cannizzaro! A Reggio Calabria cambia tutto: “agenti per strada, multe più salate, capacità di conferimento raddoppiata” | DETTAGLI

All’alba, alle prime ore del mattino, in pieno centro, davanti a operatori ecologici e agenti della Polizia Municipale. Così, Francesco Cannizzaro, ha deciso di lanciare ufficialmente “Piazza Pulita”, l’opera di pulizia straordinaria della città, da nord a sud, di ogni quartiere. E’ un primo imprinting, quello annunciato dal neo Sindaco, per lanciare un segnale di distacco dal passato, nell’obiettivo di proseguire poi con la manutenzione ordinaria, affinché rendere Reggio Calabria una città più pulita. Ovviamente, i primi passi, sono quelli di spazzare via le micro e macro discariche abusive presenti in città, lasciando alla Polizia Municipale il compito di controllare in modo capillare.

A spiegare bene e nel dettaglio questa operazione, lo stesso primo cittadino, nel corso di una conferenza stampa (la sua prima con la fascia tricolore) al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. “L’operazione messa in campo questa mattina è stata costruita nei giorni scorsi e ha trovato la piena condivisione di Ecologia Oggi e del Comando della Polizia Locale. L’abbiamo denominata ‘Piazza Pulita’ perché credo che Reggio abbia bisogno di un intervento aggressivo e massivo, viste le condizioni drammatiche. Abbiamo già impiegato 30 mezzi di Ecologia Oggi, più 15 della Municipale, per l’intervento massivo, e ancora oggi, a diverse ore da questa mattina, gli operatori stanno lavorando. Anche le tantissime segnalazioni di questi giorni, dei cittadini, ci hanno allertato. In alcune zone non si può neanche camminare, si rischiano le malattie, roba da terzo mondo, e in alcuni casi mi sono anche vergognato“.

“Non potevamo stare fermi di fronte a questa incuria, ma dandoci degli obiettivi. Noi puliremo tutta la città in circa 15-20 giorni. Siamo consapevoli che non basterà e che dove andremo a pulire ci ritroveremo di nuovo i sacchetti della spazzatura, a causa degli incivili e agli sciacalli di questa città, che però sono pochi. Questa operazione è stata possibile grazie a una sinergia. Fino a stamattina la città di Reggio Calabria poteva conferire solo 750 tonnellate di rifiuti. In poche ore siamo riusciti a raddoppiare la capacità di conferimento, da oggi sarà possibile conferirne 1.500. Non lo si consideri però un fatto ordinario, oggi, anzi è un fatto emergenziale. Siamo in emergenza. Quindi il raddoppio del conferimento è misura straordinaria almeno fino a che non entreremo in regime ordinario”.

“Dobbiamo avere la capacità di lasciare pulito, dopo questa pulizia straordinaria. E per questo abbiamo una strategia: abbiamo deciso di istituire un nucleo ecologico di 25 donne e uomini, agenti in borghese con macchine civetta, in giro per tutta la macchina comunale, comprese le periferie, h24, per monitorare l’utenza minoritaria, quella degli sciacalli e degli incivili. Li sanzioneremo. Per questo modificherò l’ordinanza aumentando la sanzione, da 50 a 150 euro. Quindi se questa notte Cannizzaro conferirà l’immondizia nei luoghi e negli orari non previsti, verrà sanzionato con 150 euro. La prima, la seconda volta, poi però si andrà sul penale. Quando parlo di tolleranza zero non scherzo”.

“Assieme al Comandante abbiamo notato che alcuni proprietari di attività commerciali, già alle prime ore della mattina, conferivano nuovi rifiuti in una micro-discarica già presente. Per questo noi andremo a controllare tutti gli esercenti, i lidi, per fargli capire innanzitutto che la musica è cambiata, che ora le regole si rispetteranno. Se poi ci sarà quello che non vuole continuare a capire, il Sindaco potrebbe anche sospendere l’attività, perché le normative lo consentono“.

“Stiamo pensando a un nuovo piano di raccolta, ma non vi anticiperò i dettagli. Ci abbiamo messo la testa, con i tecnici, ma pensiamo a un piano straordinario, efficace, efficiente, aggressivo, ma anche facile da comprendere, perché magari mia zia, che ha 85 anni, non legge i social e non guarda la tv, ma deve poter sapere come conferire i rifiuti. Stiamo anche pensando anche a un piano di videosorveglianza, in alcune zone c’è ma funziona poco, in altre c’è e non funziona proprio. Pensiamo alle foto-trappole, per rimproverare ed educare l’incivile. Penso anche alle erbacce e alle sterpaglie ai bordi della strada, ci vorrà un po’ di tempo ma stiamo pensando anche a quelle. Quando parlo di nuovo piano mi riferisco anche a quella platea media che non paga i tributi. Abbassare la tariffa? Io sono una persona seria, quindi parlare di abbassamento non si può. Prima diamo un servizio efficiente, aumentiamo la qualità, portando l’utenza reggina a pagare tutta, poi possiamo pensare gradualmente ad abbassare le tasse. Il cassonetto ingegnerizzato in alcune aree della città secondo me può funzionare, in altre aree no, alcuni li hanno anche scassati”.

Il Presidente Scalise, l’Ingegnere Grande e il Comandante Zucco svelano nuovi dettagli

Dopo l’intervento del Sindaco, a prendere la parola è Rita Scalise, Presidente del CdA di Ecologia Oggi: “oggi Reggio Calabria deve andare orgogliosa di questa operazione. E’ la città a poterci essere d’aiuto, così come la stampa. Non è notizia pubblicare l’abbandono, è notizia dire che quell’abbandono non ci dovrebbero essere”.

Terzo intervento, quello dell’Ingegnere Francesco Grande, Direttore Operativo dell’appalto di Reggio Calabria: “vogliamo che la città sia sempre più bella, ma ognuno deve fare la propria parte. Il messaggio di pulizia e decoro su Reggio è molto semplice da far attuare, perché c’è una grossa fetta di cittadini che fa la raccolta in maniera corretta. A breve lavoreremo per il nuovo piano, sarà un’estate ricca da parte nostra”.

A prendere la parola, anche il Comandante Zucco: “confermo e condivido che sarà un piano impattante. 25 operatori nelle strade della città, h24, saranno sul territorio a tutela della città, del decoro, della civiltà. E’ un impegno importante che ho abbracciato. La città è piena di micro-discariche, una busta buttata in 48 ore è la creazione di una micro-discarica, che poi si va ad alimentare, ma 25 unità sono quasi un quarto della quasi totalità dell’organico”.