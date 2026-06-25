Operazione “Piazza Pulita”, Cannizzaro senza mezzi termini: “farò arrestare chi getterà la spazzatura dove non deve” | VIDEO

Netto, senza mezzi termini, diretto, chiaro. Lo ha ribadito almeno una seconda volta, sottolineando alla stampa di enfatizzarlo: “il Sindaco farà arrestare l’utente che getterà la spazzatura dove non deve”. E’ una frase forte, ed è del Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Una risposta a una domanda a margine del lancio di “Piazza Pulita”, in cui il primo cittadino – con la collaborazione di Ecologia Oggi e Polizia Municipale – ha annunciato un’importante operazione di pulizia straordinaria della città, da nord a sud.

“L’operazione è per i cittadini e non contro? Ma ovviamente, può mai operare un Sindaco contro i cittadini?” ha affermato Cannizzaro. Che poi precisa: “di certo però contro quella platea minoritaria che è contro la città, perché il Sindaco lo farà arrestare. Scrivetelo a chiare lettere. Il Sindaco farà arrestare l’utente che getterà la spazzatura dove non deve. Questa operazione di oggi è pro città, pro cittadini, che sono la stragrande maggioranza di cittadini, il 99%, poi c’è l’1% che danneggia”.