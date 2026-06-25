Reggina, il Corriere dello Sport conferma: c’è la data imminente del closing. Nome in pole per il ruolo di DS

Su StrettoWeb lo scriviamo ormai da diversi giorni. Nonostante qualche rallentamento, la cessione della Reggina procede senza intoppi. Il passaggio da Ballarino a Lotito, con conseguente rivoluzioni nelle prospettive future del club amaranto, è ormai imminente. Secondo Daniele Rindone, giornalista reggino che segue la Lazio per il “Corriere dello Sport“, il giorno giusto potrebbe essere già domani. Sarebbero stati risolti, infatti, gli ultimi nodi riguardanti le formalità sui pagamenti. Il closing è atteso a Roma, poi si passerà agli annunci ufficiali.

Lotito è già, da giorni, a lavoro per la composizione dell’organigramma. L’acqui­si­zione della Reg­gina, come acca­duto per la Salernitana, dovrebbe avve­nire attra­verso una società ricon­du­ci­bile ad Enrico Lotito, possibile pre­si­dente ama­ranto. Carlo Susini, ex DS e poi DT della Saler­ni­tana di Lotito dal 2012 al 2014, è in pole per il ruolo di direttore sportivo.