La Reggina, Cannizzaro, la trattativa con Lotito e quella frase forse un po’ sottovalutata

La Reggina passerà nelle mani di Claudio Lotito, manca solo l’ufficialità. Pur essendo una frase ripetuta spesso, in queste settimane, la realtà è sempre quella, solida, reale e assolutamente certa. Al netto delle tante chiacchiere su Rizzetta, rispetto a una narrazione che lo vedeva addirittura già Presidente amaranto, frutto di un accordo – a un certo punto – raccontato come definito, la vera trattativa è sempre stata quella con il patron della Lazio. Una trattativa già chiusa da tempo e che a brevissimo vedrà anche l’ufficialità. La firma, inizialmente prevista per martedì, è solo slittata di qualche giorno, per la scrupolosità dell’imprenditore romano, attento ad analizzare ogni documento contabile fino all’ultimo rigo. Questo, però, non ha mai significato interruzione, intoppi o problemi nella trattativa. Mai, neanche per un secondo.

C’è chi, però, in città aveva iniziato ad alimentare questa narrazione, forse gli stessi che per tre anni hanno difeso Ballarino, che oggi attaccano Lotito e che poi saranno pronti a genuflettersi dopo i primi risultati sportivi ottenuti dalla nuova proprietà. Ma questa è un’altra storia. Di certo c’è che il Sindaco Cannizzaro, tra i protagonisti di questa vicenda, questa mattina – a margine di una conferenza sull’operazione “Piazza Pulita” – ha detto chiaramente che alcune volte certe ricostruzioni giornalistiche sono lontane dalla realtà, in riferimento proprio a chi ha alimentato possibili allarmi o intoppi su una trattativa, ribadiamo, già chiusa da tempo.

Forse però l’attenzione si è spostata su questo elemento, tralasciandone un altro da non sottovalutare e altrettanto – se non più – importante del precedente. Ed è il passaggio seguente: “rispetto a questo sono molto soddisfatto e molto contento. Immagino che quando sarà il momento racconteremo alla città quello che di buono anche il Sindaco è riuscito a fare in questa direzione”. Praticamente, pur senza fornire grandi dettagli, Cannizzaro svela difatti l’esito concluso dell’affare, dicendosi molto contento. Un passaggio scontato, per noi di StrettoWeb, che raccontiamo da un po’ questa trattativa, senza alcun allarme su intoppi e senza ricostruzioni fantasiose su altri soggetti, su offerte fuori dal normale o su robe del genere.

Non è però, evidentemente, un fatto scontato per tutti quei tifosi disorientati e confusi. Ma, oltre a quanto ribadiamo già da giorni, sul fatto di stare tranquilli rispetto alla conclusione della trattativa, aggiungiamo questo ulteriore elemento: lo ha detto Cannizzaro, quantomai vicino alla vicenda, e questo ulteriore segnale non fa che confermare ogni passaggio. Dunque, chiudiamo l’articolo così come lo avevamo iniziato: la Reggina passerà nelle mani di Claudio Lotito, manca solo l’ufficialità.