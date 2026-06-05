Giorgia Meloni bloccata a Reggio Calabria, salta il vertice Ue-Balcani in Montenegro: “profondamente rammaricata”

Il premier ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatović e il presidente del Consiglio europeo Costa, esprimendo rammarico per l’impossibilità di raggiungere in tempo la riunione

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Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, non potrà più partecipare al Vertice Ue-Balcani Occidentali, in corso a Tivat in Montenegro. Il Presidente Meloni – a quanto si apprende – ha informato personalmente il Presidente montenegrino Milatović e il Presidente del Consiglio europeo Costa esprimendo il proprio rammarico per l’impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione è prevista per le 15.30.

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