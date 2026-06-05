Meloni consegna la Medaglia d’Oro alla memoria del brigadiere Carlo Legrottaglie durante la Festa dei Carabinieri a Reggio Calabria

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, in corso a Reggio Calabria, ha consegnato la Medaglia d’Oro al Valore Militare alla memoria a Eugenia Pastore, moglie del Brigadiere Capo dell’Arma Carlo Legrottaglie, morto, nel suo ultimo giorno di servizio prima del pensionamento, il 12 giugno del 2025 a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, nel tentativo di fermare due malviventi armati che cercavano di fuggire prendendo degli ostaggi.