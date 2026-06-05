Meloni consegna la Medaglia d’Oro alla memoria del brigadiere Carlo Legrottaglie durante la Festa dei Carabinieri a Reggio Calabria

Durante il 212esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, il riconoscimento è stato consegnato alla moglie Eugenia Pastore in ricordo del militare ucciso nel 2025 mentre tentava di fermare due malviventi armati

meloni premia la moglie del Brigadiere Capo dell'Arma Carlo Legrottaglie

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, in corso a Reggio Calabria, ha consegnato la Medaglia d’Oro al Valore Militare alla memoria a Eugenia Pastore, moglie del Brigadiere Capo dell’Arma Carlo Legrottaglie, morto, nel suo ultimo giorno di servizio prima del pensionamento, il 12 giugno del 2025 a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, nel tentativo di fermare due malviventi armati che cercavano di fuggire prendendo degli ostaggi.

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