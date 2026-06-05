Festa dei Carabinieri, sul Lungomare di Reggio Calabria il premier Giorgia Meloni, 4 Ministri e le massime autorità dello Stato celebrano il 212° anniversario dell’Arma | FOTO

La città di Reggio Calabria si è trasformata nel cuore pulsante delle celebrazioni istituzionali italiane in occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nella splendida e suggestiva cornice del Lungomare Falcomatà, storicamente celebre per la sua bellezza paesaggistica, si sta svolgendo una cerimonia di straordinaria solennità che vede convergere le più alte cariche politiche, civili e militari della Repubblica. L’evento ha richiamato l’attenzione pubblica nazionale non solo per la profonda rilevanza della ricorrenza storica, ma anche per il forte segnale di vicinanza e presidio dello Stato nel cuore del Mezzogiorno. La magnifica sfilata sta celebrando la secolare dedizione della Benemerita, evidenziando il legame indissolubile tra le forze dell’ordine e le comunità locali che quotidianamente beneficiano del loro instancabile operato a tutela della legalità.

Il momento culmine della mattinata è stato sancito dall’arrivo ufficiale del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, giunta sul luogo della manifestazione in un elegante completo bianco che spicca tra le uniformi storiche e di servizio. Il premier è stato accolta calorosamente dai rappresentanti del territorio, in primis il neo Sindaco della città Francesco Cannizzaro proclamato proprio ieri sera, ma anche il governatore regionale Roberto Occhiuto e il Sindaco di Messina Federico Basile, e dalla cittadinanza radunata lungo le transenne che ha tributato sentiti applausi nei confronti del Presidente del Consiglio, prima di dare formale inizio alla sequenza protocollare dell’evento. La presenza del capo del Governo a questa specifica parata sottolinea l’assoluta centralità che l’esecutivo attribuisce al comparto della sicurezza nazionale e alla valorizzazione del lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini in divisa, specialmente in territori complessi e strategici come la Calabria.

Il grande schieramento delle autorità di Governo e dello Stato

La solenne parata militare vede la partecipazione di una delegazione governativa e istituzionale di altissimo profilo, a testimonianza della compattezza dello Stato attorno ai valori fondanti dell’Arma. Accanto al presidente del Consiglio è presente il ministro della Difesa Guido Crosetto, figura chiave nella gestione del comparto militare e della tutela strategica dei confini e dell’ordine interno. Insieme a lui, c’è anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la cui partecipazione rimarca lo stretto coordinamento tra le forze di polizia e l’Arma dei Carabinieri nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata e nella gestione della sicurezza urbana.

L’ampio spettro delle competenze statali era rappresentato anche dal ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone e dal ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, presenti per manifestare la vicinanza dell’intero apparato amministrativo e civile dello Stato. Sul fronte dei vertici militari e operativi, la cerimonia ha visto lo schieramento del comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo, incaricato di guidare l’istituzione verso le sfide future della modernizzazione tecnologica e del controllo del territorio, e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano. Questo eccezionale raduno di leader politici, militari, civili e religiosi ha conferito all’evento di Reggio Calabria una rilevanza geopolitica e sociale straordinaria, trasformando la parata in un momento di profonda riflessione sulla coesione nazionale.

La rassegna dei reparti e lo spirito della sfilata istituzionale

All’avvio ufficiale delle celebrazioni sul Lungomare Falcomatà, il premier Giorgia Meloni, costantemente accompagnata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha proceduto al tradizionale e solenne passaggio in rassegna di una nutrita e fiera rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma dei Carabinieri. Schierati in perfetto ordine formale sotto il sole dello Stretto dove si è diradata la nebbia della lupa di mare che aveva avvolto la costa nelle prime ore del mattino, i militari hanno reso gli onori alle massime autorità dello Stato. La rassegna permette di ammirare le diverse specializzazioni della Benemerita, dai reparti territoriali a quelli d’élite, fino alle unità cinofile e scientifiche che rappresentano l’avanguardia investigativa del Paese. Le immagini della giornata documentano con precisione la sacralità dei momenti, catturando gli sguardi fieri dei militari in alta uniforme e l’intesa istituzionale tra i membri del Governo e i rappresentanti delle amministrazioni locali, molti dei quali presenti con la tradizionale fascia tricolore. Gli sguardi rivolti verso il palco d’onore e il rispetto rigoroso del cerimoniale hanno trasmesso un messaggio di profonda stabilità e unione. La sfilata dei reparti ha saputo coniugare la gloriosa memoria storica dell’istituzione, nata nel lontano 1814, con la moderna proiezione verso la sicurezza del futuro, in un dialogo visivo che ha visibilmente emozionato il numeroso pubblico accorso per l’occasione.

Il ruolo strategico e l’omaggio alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria

Un momento di straordinaria intensità emotiva e di forte orgoglio locale durante la manifestazione è stato dedicato al riconoscimento del valore accademico e operativo della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Questa gloriosa istituzione, che ha sede nella storica caserma Fava e Garofalo ed è considerata una delle scuole d’arma più grandi e importanti d’Italia, è stata tributata di un ripetuto riconoscimento. La menzione d’onore ha voluto esaltare l’eccellenza della formazione dei giovani militari, che in questa terra apprendono non solo le più avanzate tecniche investigative e di controllo del territorio, ma soprattutto i saldi valori istituzionali di etica, fedeltà alla Repubblica e spirito di servizio. Celebrare questa eccellenza formativa nel corso del 212° anniversario significa riconoscere il ruolo della scuola come autentico motore di riscatto e presidio di legalità per l’intero Mezzogiorno, nonché fucina insostituibile in cui si plasma giorno dopo giorno il futuro dell’Arma.

Il significato della Benemerita nel tessuto sociale italiano

Celebrare il 212esimo anniversario della fondazione in una città del Mezzogiorno come Reggio Calabria assume un valore altamente simbolico che travalica il semplice protocollo militaristico. Le stazioni dei Carabinieri rappresentano spesso il primo e più immediato punto di contatto tra il cittadino e lo Stato, un faro di legalità diffuso capillarmente anche nei comuni più isolati del territorio nazionale. Il forte legame emotivo e fiduciario che unisce la popolazione alla Benemerita è stato ampiamente riaffermato durante la manifestazione sul Lungomare Falcomatà, dove l’applauso della gente ha accompagnato il passaggio delle autorità e dei reparti in marcia. In un’ottica di sviluppo e riscatto sociale, la solenne sfilata istituzionale ha ribadito che la lotta alla criminalità e la promozione di una cultura della legalità sono pilastri imprescindibili per il futuro della nazione. L’evento si è concluso con il rinnovo del giuramento di fedeltà alle istituzioni democratiche, un atto formale che, davanti agli occhi del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei ministri presenti, ha confermato l’impegno totale dell’Arma dei Carabinieri nel porsi come scudo insostituibile a difesa della libertà, della giustizia e della civile convivenza dell’intero popolo italiano.