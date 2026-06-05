Federica Brignone promossa a Maresciallo: l’avanzamento di grado conferito dal Ministro Crosetto a Reggio Calabria durante il 212° anniversario dei Carabinieri | FOTO

La splendida Reggio Calabria ha fatto da palcoscenico a un traguardo formale e storico per Federica Brignone, celebrata in modo trionfale nel corso della cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Direttamente sul suggestivo palcoscenico del Lungomare Falcomatà, alla presenza delle massime cariche istituzionali e militari dello Stato, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha ufficializzato l’avanzamento di grado a Maresciallo per la fuoriclasse dello sci azzurro. Questa eccezionale e prestigiosa promozione per meriti eccezionali va oltre il semplice premio sportivo: sancisce il profondo legame tra la campionessa e l’istituzione militare, riconoscendo in via ufficiale e definitiva l’assoluto valore del suo straordinario percorso agonistico.

I trionfi alle Olimpiadi Invernali e il prestigio del Centro Sportivo

La nomina a Maresciallo dei Carabinieri rappresenta il meritato coronamento istituzionale di una carriera costellata di successi ineguagliabili, traguardi che hanno portato l’atleta a dominare le piste di tutto il mondo. Questa promozione è indissolubilmente legata agli straordinari risultati sportivi ottenuti a livello internazionale e, in particolar modo, alle indimenticabili imprese registrate durante le recenti Olimpiadi Invernali. L’impegno, la disciplina e la dedizione della campionessa incarnano alla perfezione i valori fondanti della Benemerita. A conferma dell’altissimo livello del gruppo militare, durante la medesima cerimonia reggina, l’orgoglio del Centro Sportivo è stato esaltato dal conferimento di analoghi riconoscimenti ad altri validissimi atleti sciatori italiani inquadrati nell’Arma, anch’essi capaci di distinguersi in maniera esemplare nelle competizioni a cinque cerchi.

L’arrivo in Calabria e il fascino della visita a Scilla

L’entusiasmo per la presenza della fuoriclasse, e da oggi nuova sottufficiale dell’Arma, ha contagiato il territorio calabrese ben prima delle celebrazioni ufficiali odierne. Federica Brignone è a Reggio Calabria da ieri, avendo scelto di anticipare il suo arrivo per scoprire da vicino le meraviglie paesaggistiche della provincia e godersi un momento di relax prima dei doveri istituzionali. Nel corso del pomeriggio di ieri, infatti, la campionessa ha fatto tappa nella splendida Scilla, lasciandosi incantare dall’atmosfera magica della Costa Viola e dai celebri scorci del borgo marinaro di Chianalea. Una visita suggestiva che ha fatto da prologo ideale a una memorabile festa nazionale dell’Arma, unendo a perfezione l’incanto del territorio calabrese con la solenne celebrazione delle eccellenze sportive italiane.