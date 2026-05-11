Viola-Benevento, Maresca: “voglio tutta Reggio al PalaCalafiore, qui gli avversari giocano contro la storia”

La Viola supera Benevento 90-77, trascinata da Maresca MVP con 19 punti e 9 rimbalzi. In conferenza stampa il 4 neroarancio ha analizzato così la gara: “sono contento della vittoria, dalla partita di noi ragazzi, avevamo bisogno di una prova così, abbiamo qualcosa da migliorare, siamo stati un po’ superficiali, ma abbiamo vinto e volevamo vincere. Futuro? Barcellona è la cosa a cui penso da ieri, ovviamente, dopo Benevento. Ci stiamo provando. Vado controcorrente. Ringrazio tutti quelli che sono venuti oggi, ma abbiamo bisogno di Reggio. Non siamo da Serie A, se vinciamo non andiamo in Serie A, ma stiamo cercando di fare qualcosa di importante. Non mi interessa se i Total Kaos o chi vuole venire, ma abbiamo bisogno di Reggio.

Complimenti a Benevento, squadra che ha messo il cuore, allenata bene, il coach è una grandissima persona, ho giocato con il figlio. Cagliari avanti? Ci credevo, è l’unica che ha vinto a Brindisi. Non mi stupirebbe se facesse uno scherzetto ad Avellino.

Sono contentissimo, non dico che voglio 8000 persone, voglio che ci crediamo tutti insieme, questa è la nostra forza, crederci insieme, squadra, staff e pubblico, le squadre che vengono qua non passeggiano, giocano contro la storia, tutti quanti insieme possiamo farlo.

Boost? Voglio vincere il campionato, provo a fare quello che mi chiede l’allenatore. Ricordo la chiamata fatta con l’allenatore a luglio: ho detto che mi sarei messo a disposizione per vincere“.