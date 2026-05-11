Viola-Benevento, compleanno con vittoria per coach Cadeo: “godiamoci questi Playoff”. E svela cosa farà la differenza contro Barcellona

La Viola supera Benevento 90-77, coach Cadeo, ha festeggiato il suo compleanno con una vittoria e in conferenza stampa ha analizzato così la gara: “oggi la squadra ha fatto quello che ci siamo detti. Quando si arriva ai Playoff, facciamo 7-8 mesi di preparazione, poi i giocatori vogliono arrivare qui e bisogna godersela, giocare come abbiamo giocato oggi, con questo spirito di gruppo. Sei pronto ad accettare gli errori che arrivano, perchè stai dando tutto. Non abbiamo fatto la partita perfetta, ma gli errori sono ben accetti, non può esserci partita perfetta.

Laquintana? Fuori un mese, ha una voglia di rientrare superiore alla normalità. È rientrato con accortezza, come fosse un nuovo acquisto. Non è stato il solito Laquintana, credo possa fare molto bene tante altre cose per le sue caratteristiche, come ha detto in conferenza.

Dopo la prima giornata i commenti erano l’altro girone è nettamente più forte del nostro, le sensazioni adesso dicono il contrario. Questo sta a indicare che le squadre rimaste possono andare fino in fondo.

Le due partite fatte contro Barcellona sono state molto calde, nei Playoff questo aspetto sarà accentuato, loro ci credono dopo il risultato che hanno avuto nel primo turno. Ci conosciamo bene, i particolari faranno la differenza.

Forse è stata una delle partite in cui come atteggiamento, come spirito, abbiamo fatto già vedere che siamo anche questi, dobbiamo farlo vedere sempre, non ci sono punti da recuperare in classifica“.