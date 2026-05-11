Viola-Benevento, Laquintana scherza dopo il ritorno in campo: “Maresca deve portarmi a cena!”

La Viola batte Benevento 90-77, forte dell’apporto del ritrovato Vanni Laquintana con 18 punti. In conferenza stampa la guardia dei reggini ha dichiarato: “sono stato contento di essere tornato in campo a Benevento, non è andata come speravo. Oggi partita incredibile, maschia, sono stato contento di essere tornato a giocare in casa. Mi mancava l’atmosfera, il pubblico, mi mancava tutto. Maresca mi deve portare a cena per tutte le palle che gli sto dando o non gliela passo più. I baffi? Li porterà fino alla fine. In questi Playoff sto vedendo un pubblico molto più acceso rispetto al campionato, si fanno sentire.

Barcellona? Sarà una serie abbastanza intensa, sono carichi, ci faremo trovare pronti.

È stato un mese abbastanza duro, stare fuori non è stato semplice per niente. Insieme allo staff medico abbiamo trovato una soluzione al problema avuto a inizio anno, sono 2 settimane che non prendo medicinali, a livello di fiato stiamo lavorando per tornare al meglio.

Il Vanni di prima la palla a Edo non l’avrebbe passata, avrebbe forzato a ogni azione“.