Viola-Benevento, 2° QT: neroarancio davanti, ma gara piuttosto aperta, sanniti sempre fastidiosi

Fine 1° QT - Viola avanti 21-16

Inizia la gara. Subito da 3 Maresca (3-0). Acosta risponde con la bomba (3-3). Due per Maresca da sotto (5-3). Due per Rianna (5-5). Realizza Marini (7-5). Slalom di Fernandez, si sgancia da Murolo, penetra e ne mette 2 (9-5). Canestro valido a Maresca in penetrazione, interferenza di Acosta (11-5). Rimbalzo offensivo e fallo su tiro per Fiusco che va in lunetta: e Benevento chiama timeout. Fiusco fa 2/2 (13-5). Fiusco penetra e dà fastidio alla difesa sannita, fallo e 2 liberi: 1/2 (14-5).

Primi 2 per Murolo (14-7). Step back di Laganà dalla media (16-7). Due per Acosta (16-9). Tripla di Murolo e timeout Viola (16-12). Risponde da 3 Maresca (19-12). Realizza Giacomi (19-14). Clark si prende quanti più secondi possibili e si porta a casa pure un fallo su tiro: 2/2 (21-14). Filipovic realizza sulla sirena (21-16).