I risultati degli ottavi dei Playoff di Serie B: la Viola ai quarti, sarà rematch contro 2 ex. Cadono 3 big

I risultati di Gara-3 degli ottavi di finale dei Playoff di Serie B Interregionale e il tabellone degli accoppiamenti ai quarti: subito fuori Ragusa, Brindisi e Carver Roma, la capolista dell'altro girone. La Viola batte Benevento e vola ai quarti contro Barcellona di Aguzzoli e Cessel

Manu Fernandez
Foto di Fortunato Serranò

Cala il sipario sugli ottavi di finale dei Playoff di Serie B Interregionale. È servita Gara-3 per decidere il destino di 6 degli 8 match in tabellone. Spettatrici, dal divano, solo Matera e Angri che hanno eliminato Aquilano e Ragusa già in Gara-2. A chiudere il turno è stata la Viola, impegnata nel posticipo del lunedì per indisponibilità del PalaCalafiore nella serata di domenica. I reggini hanno superato Benevento 90-77. I neroarancio pescano Barcellona degli ex Aguzzoli e Cessel, vittoriosa in rimonta sulla Stella EBK Roma.

Nelle altre gare da segnalare il ko di Brindisi in casa contro Cagliari: due delle quattro prime classificate del girone della Viola abbandonano già la postseason. Fattore campo che crolla anche per le romane: Viterbo sconfitta da Catanzaro, la capolista Carver Roma cade in casa contro Monopoli. Viene confermata la sensazione della vigilia: la Carver Roma era una buona squadra ma meno talentuosa di Avellino, nonostante la stagione regolare chiusa in vetta, circostanza che, come spesso diciamo, conta fino a un certo punto.

A proposito della Scandone: dopo il ko di Gara-2 nel fortino di Messina, gli irpini hanno chiuso la pratica in Gara-3 con netto 82-55 che manda in vacanza i ragazzi di coach Sidoti.

Risultati Gara-3 ottavi di finale Playoff Serie B Interregionale

Sabato 9 maggio

Ore 18:00

Brindisi-Cagliari 70-82

Ore 19:00

Stella EBK Roma-Barcellona 61-64

Domenica 10 maggio

Ore 18:00

Avellino-Messina 82-55
Viterbo-Catanzaro: 67-72
Carver Roma-Monopoli 64-69

Lunedì 11 maggio

Ore 20:00

Viola-Benevento 90-77

Il tabellone degli ottavi dei Playoff di Serie B Interregionale

  • Carver Roma-Monopoli 1-2
  • Ragusa-Angri 0-2
  • Viola-Benevento2-1
  • Stella EBK Roma-Barcellona 1-2
  • Matera-Aquilano 2-0
  • Viterbo-Catanzaro 1-2
  • Avellino-Messina 2-1
  • Brindisi-Cagliari 1-2

Gli accoppiamenti dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale

Si giocherà il 13 e il 14 maggio, la Viola potrebbe giocare giovedì sera. Date e orari ancora da definire con certezza. Di seguito gli accoppiamenti:

  • Angri-Monopoli
  • Viola-Barcellona
  • Matera-Catanzaro
  • Avellino-Cagliari
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