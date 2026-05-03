Viola-Benevento, Fiusco: “vittoria solida, ci siamo fatti trovare pronti. Ora manteniamo alta la concentrazione”

La Viola supera nettamente Benevento in Gara-1 dei Playoff in un PalaCalafiore bollente. Nella conferenza stampa post partita, Simone Fiusco ha dichiarato: “siamo ai Playoff, gara-1 molto solida sotto l’aspetto del gruppo, non ci siamo fatti trovare impreparati, se non all’inizio del primo quarto, poi l’abbiamo portata a casa. Non mi aspettavo la loro fisicità, hanno 4-5 molto fisici, ci siamo preparati sui loro esterni, le bocche di fuoco. Non dobbiamo abbassare l’attenzione. Come dice il coach, si gioca di partita in partita, abbiamo messo il primo mattoncino, dobbiamo mettere tutta la nostra energia per chiudere la serie.

Loro continueranno a portare la loro fisicità, ci proveranno essendo in casa con il fattore campo, ci dobbiamo aspettare una squadra con grande energia che vuole riaprire la serie.

In settimana ci siamo detti che a livello difensivo non doveva difendere uno per cinque, ma tutti dovevano alzare l’asticella, anche chi pensa più all’attacco. Lo abbiamo fatto, siamo stati molto concentrati e va bene così“.