Viola-Benevento, 1° QT: si fa sul serio, iniziano i Playoff! La diretta di Gara-1

Conclusa la regular season al secondo posto, magari anche strategico per opportunità di tabellone, a pari punti con Matera, Brindisi e Ragusa in un clamoroso finale a quattro, la Viola Reggio Calabria si approccia alla postseason con Gara-1 dei Playoff contro Benevento. Si gioca al PalaCalafiore. Ovvio direte voi, neanche tanto, visto il pastrocchio del Comune che potrebbe costringere i reggini, in caso di Gara-3 a dover rinunciare alla struttura di Pentimele nella partita decisiva da dentro o fuori. Ma pensiamo a una gara alla volta. StrettoWeb seguirà la gara LIVE dal PalaCalafiore raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.
-
1° QT
In campo Fernandez, Laganà, Zampa, Maresca e Marini. Si rivede Laquintana in panchina. Inizia la gara. Tripla di Di Febo (0-3). Forti proteste per un fallo su Acosta che prima sbraccia contro Marini, poi viene contenuto regolarmente su tiro dal centro neroarancio, l’arbitro regala due liberi trasformati… (0-5). Murolo per il +7 (0-7).