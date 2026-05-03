Risultati Gara-1 Playoff Serie B Interregionale: la Viola domina ma le avversarie del girone parallelo mostrano i muscoli!

Ci siamo, iniziano i Playoff! Le migliori 8 dei due gironi si incrociano in ordine opposto di piazzamento in classifica: obiettivo vincere 2 gare su 3 per passare il turno, fattore campo alla migliore posizionata che avrà l’eventuale Gara-3 in casa. La Viola domina Gara-1 contro Benevento, trascinata da Laganà con 28 punti. In attesa della conclusione della gara serale di Matera contro Aquilano, la Viola è l’unica squadra ad aver vinto il match-up contro le squadre dell’altro girone.
Brindisi ko in casa, a sorpresa, contro Cagliari. Barcellona cede alla Stella EBK Roma in trasferta. Avellino domina in casa contro Messina. Ragusa crolla fra le mura amiche contro Angri. Viterbo batte Catanzaro.
Risultati Gara-1 Playoff
Sabato 2 maggio
Ore 18:00
Brindisi-Cagliari 87-91
Ore 19:00
Stella EBK Roma-Barcellona 68-60
Ore 20:00
Avellino-Messina 79-66
Domenica 3 maggio
Ore 18:00
Carver Roma-Monopoli 82-79
Viola-Benevento 71-49
Viterbo-Catanzaro 81-70
Ore 18:30
Ragusa-Angri 65-78
Ore 20:00
Matera-Aquilano
Tabellone Playoff
- Carver Roma-Monopoli 1-0
- Ragusa-Angri 0-1
- Viola-Benevento 1-0
- Stella EBK Roma-Barcellona 1-0
- Matera-Aquilano
- Viterbo-Catanzaro 1-0
- Avellino-Messina 1-0
- Brindisi-Cagliari 0-1