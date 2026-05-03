Risultati Gara-1 Playoff Serie B Interregionale: la Viola domina ma le avversarie del girone parallelo mostrano i muscoli!

I risultati di Gara-1 dei Playoff di Serie B Interregionale: la Viola domina contro Benevento, ma le squadre del girone parallelo mostrano tutta la loro forza

Marco Laganà
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Ci siamo, iniziano i Playoff! Le migliori 8 dei due gironi si incrociano in ordine opposto di piazzamento in classifica: obiettivo vincere 2 gare su 3 per passare il turno, fattore campo alla migliore posizionata che avrà l’eventuale Gara-3 in casa. La Viola domina Gara-1 contro Benevento, trascinata da Laganà con 28 punti. In attesa della conclusione della gara serale di Matera contro Aquilano, la Viola è l’unica squadra ad aver vinto il match-up contro le squadre dell’altro girone.

Brindisi ko in casa, a sorpresa, contro Cagliari. Barcellona cede alla Stella EBK Roma in trasferta. Avellino domina in casa contro Messina. Ragusa crolla fra le mura amiche contro Angri. Viterbo batte Catanzaro.

Risultati Gara-1 Playoff

Sabato 2 maggio

Ore 18:00

Brindisi-Cagliari 87-91

Ore 19:00

Stella EBK Roma-Barcellona 68-60

Ore 20:00

Avellino-Messina 79-66

Domenica 3 maggio

Ore 18:00

Carver Roma-Monopoli 82-79
Viola-Benevento 71-49
Viterbo-Catanzaro 81-70

Ore 18:30

Ragusa-Angri 65-78

Ore 20:00

Matera-Aquilano

Tabellone Playoff

  • Carver Roma-Monopoli 1-0
  • Ragusa-Angri 0-1
  • Viola-Benevento 1-0
  • Stella EBK Roma-Barcellona 1-0
  • Matera-Aquilano
  • Viterbo-Catanzaro 1-0
  • Avellino-Messina 1-0
  • Brindisi-Cagliari 0-1
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