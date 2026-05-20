Tutti in conferenza stampa, capitan Fernandez al centro: “abbiamo tanti leader. Semifinale? Viola pronti per chiunque arriva”

Grande festa nel post partita di Viola-Barcellona. I reggini vincono largamente e con merito, poi si presentano tutti in conferenza stampa insieme allo staff. Al centro capitan Fernandez che parla per tutti: “bellissima partita, dalla parte mentale questa partita si giocava da sola. Abbiamo giocato una bella pallacanestro, ci ha permesso di gestire. Noi con energia siamo stati bravi a tenerli lontano. Tutta la partita abbiamo dato il nostro contributo, nei Playoff, giocando ogni 3 giorni, avere tutti i giocatori in campo è stata la chiave. Lasciatemi ringraziare il pubblico, abbiamo vissuto una giornata bellissima anche per i tifosi di Barcellona. Angri o Monopoli? Non lo so, saremo pronti per chiunque arriva. Abbiamo giocato 4 partite in 10 giorni, avremo il fattore campo, loro hanno fatto stagioni altalenanti, dobbiamo essere pronti per chiunque arriva.

L’ha detto Laganà qualche settimana fa, abbiamo tutti esperienza, volevamo arrivare fino in fondo, siamo fra le 4 migliori, abbiamo fame, vogliamo di più. Questo è l’obiettivo. Abbiamo più di una persona che ha personalità e può guidare la squadra dentro e fuori dal campo.

Siamo tra le migliori 4 del campionato, giochiamo domenica con il vantaggio del fattore campo. La gente ci segue tantissimo, aspettiamo sempre più gente, vogliamo essere pronti per domenica“.