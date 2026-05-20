Viola-Barcellona, Vita: “pubblico straordinario, ed era mercoledì! Ci stiamo riavvicinando ai tifosi storici”

Una bella partita, con un risultato mai messo in dubbio. La Viola batte Barcellona e vola in semifinale Playoff. Il GM Fortunato Vita, nel post partita, analizza così il momento dei neroarancio: “serie intensa ed emozionante, ce lo aspettavamo per fattori tecnici e ambientali. Quando si può giocare a pallacanestro, la Viola dice la sua in campo. In altre situazioni particolari è difficile per tutti. Quando possiamo giocare una pallacanestro pulita, i ragazzi hanno dimostrato che possiamo dire la nostra. Le squadre di questo girone si sono dimostrate più competitive dell’altro, ci aspettavamo che Barcellona avrebbe fatto il colpaccio contro Roma, tra fattore campo e aggressività. Siamo stati bravi a ricompattarci dopo il ko di domenica.

Si sta prospettando una situazione interessante da affrontare, per noi fare questo tipo di partite, al di là del roster dei 10 giocatori, devi essere fisicamente al top. Ora diventa difficile e intensa anche per gli avversari.

Questa sera abbiamo visto riempirsi il PalaCalafiore. C’è un dato importante, era mercoledì sera, infrasettimanale, abbiamo avuto una grande risposta lunedì con Benevento, il pubblico risponde oltre la domenica. Riallacciamo i rapporti con i tifosi storici della pallacanestro. Anche le views sono tantissime. Ci stiamo avvicinando a una moltitudine di persone. Questo i ragazzi lo hanno sentito, è una motivazione in più per affrontare qualsiasi gara. È veramente bello, abbiamo dimostrato di avere un pubblico educato, di famiglie, che non è da tutti, è una lode ai tifosi della Reggio cestistica che ci hanno supportato in maniera esemplare. Festeggiamo 1 oretta e daremo a tutti una strigliata per Gara-1 di domenica“.