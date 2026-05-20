Viola-Barcellona, Cadeo: “atmosfera bellissima, c’era gente non appassionata di basket che si è emozionata a vederci”

La Viola batte Barcellona in Gara-1 dominando il match dall’inizio alla fine. Coach Cadeo nel post gara ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi e lodato il grande atteggiamento del pubblico: “tatticamente la partita non è stata diversa rispetto a Gara-2, ormai ci conosciamo molto bene, al di là dei giochi che si possono fare e le caratteristiche dei giocatori. La differenza è stata l’applicazione di queste regole. In Gara-2 siamo mancati, in Gara-3 siamo stati bravi bravi. Le letture sono state fatte più sui singoli che sul gioco complessivo di Barcellona. Ci ha dato fiducia ed energia. Non sempre si possono giocare partite con questo margine di vantaggio e mantenerlo, sempre in controllo. Questa è una prova di maturità. Bene festeggiare, ma subito con i piedi per terra.

Abbiamo fatto passi avanti, ne abbiamo ancora da fare, c’è margine. Al di là delle caratteristiche che dobbiamo sfruttare, il gioco d’insieme ci dà un’altra energia, un altro momento, gli altri fanno fatica, devono difendere per più secondi. Diventerà fondamentale difendere forte e in attacco non forzare.

Doppio Play? Non è la prima volta, l’abbiamo fatto parecchie volte è una nostra possibilità, non dobbiamo andare con cambi prestabiliti.

Angri la conosco poco, alcuni giocatori li abbiamo incontrati l’anno scorso, uno è venuto in prova. Abbiamo pensato a vedere le nostre partite, parlerei a sproposito. Monopoli in questa situazione, eravamo d’accordo con lo staff, avevamo detto: finisce la regular season ed è 0-0 per tutti, Monopoli con il roster che ha lo ha dimostrato.

Il pubblico? Bello perchè si è sentito. Tutti quelli che sono venuti a salutarmi erano felici di aver vissuto queste due ore. Al di là della vittoria, quando ci sono questi ambienti, questa intensità, è bello partecipare. Ci sono persone che non erano appassionate, addirittura una che non era proprio appassionata di sport, è venuta a vedere noi e si è emozionata“.