Risultati Gara-3 Playoff Serie B: Viola in semifinale, ma non conosce l’avversaria! Tra Matera e Catanzaro succede di tutto

La Viola gioca bene, da Viola, e batte Barcellona. Gara-3 come Gara-1, quarti come ottavi contro Benevento. Neroarancio avanti in 3 gare, dominando le partite in casa, questa notte in particolare, davanti a un grande pubblico al PalaCalafiore. I neroarancio non conoscono ancora la propria avversaria: Angri-Monopoli si giocherà domani sera, la vincente affronterà i reggini domenica. Notte amara, invece, per Catanzaro. I ragazzi di coach Sant’Ambrogio sognano il secondo colpaccio esterno a Matera chiudendo il primo tempo avanti 30-49. Blackout nella ripresa con Matera che firma 45 punti e i calabresi appena 20 (11 e 9). Finisce 75-69. Matera affronterà Avellino, oggi a riposo dopo aver chiuso in 2 gare la pratica Cagliari, in una semifinale da brividi.

I risultati di Gara-3 dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale

Mercoledì 20 maggio

Ore 20:00

Matera-Catanzaro 75-69

Ore 20:30

Viola-Barcellona 72-55

Giovedì 21 maggio

Ore 20:30

Angri-Monopoli

Il tabellone dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale

Angri-Monopoli 1-1

Viola- Barcellona 2-1

Barcellona Matera- Catanzaro 2-1

Catanzaro Avellino-Cagliari 2-0

Il tabellone delle semifinali Playoff di Serie B Interregionale