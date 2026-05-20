Risultati Gara-3 Playoff Serie B: Viola in semifinale, ma non conosce l’avversaria! Tra Matera e Catanzaro succede di tutto

La Viola gioca bene, da Viola, e batte Barcellona. Gara-3 come Gara-1, quarti come ottavi contro Benevento. Neroarancio avanti in 3 gare, dominando le partite in casa, questa notte in particolare, davanti a un grande pubblico al PalaCalafiore. I neroarancio non conoscono ancora la propria avversaria: Angri-Monopoli si giocherà domani sera, la vincente affronterà i reggini domenica. Notte amara, invece, per Catanzaro. I ragazzi di coach Sant’Ambrogio sognano il secondo colpaccio esterno a Matera chiudendo il primo tempo avanti 30-49. Blackout nella ripresa con Matera che firma 45 punti e i calabresi appena 20 (11 e 9). Finisce 75-69. Matera affronterà Avellino, oggi a riposo dopo aver chiuso in 2 gare la pratica Cagliari, in una semifinale da brividi.
I risultati di Gara-3 dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale
Mercoledì 20 maggio
Ore 20:00
Matera-Catanzaro 75-69
Ore 20:30
Viola-Barcellona 72-55
Giovedì 21 maggio
Ore 20:30
Angri-Monopoli
Il tabellone dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale
- Angri-Monopoli 1-1
- Viola-Barcellona2-1
- Matera-Catanzaro 2-1
- Avellino-Cagliari 2-0
Il tabellone delle semifinali Playoff di Serie B Interregionale
- Viola/Angri-Monopoli
- Matera-Avellino