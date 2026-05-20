Viola-Barcellona, 4° QT: ultimi minuti di gioco, si decide Gara-3 per l’accesso in semifinale!

Una vittoria per uno, tra le mura amiche del PalaCalafiore e del PalAlberti: serve la ‘bella’. Viola-Barcellona si decide in Gara-3. E il fattore campo è neroarancio, anche se lo spicchio ospite con qualche centinaio di tifosi si fa sentire rumoroso, come sempre. Gara da non sbagliare, non c’è domani: chi vince passa in semifinale contro la vincente di Angri-Monopoli (Gara-3 domani sera), chi perde abbassa la saracinesca e chiude la stagione questa notte. StrettoWeb seguirà la gara LIVE dal PalaCalafiore raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI 4° QT Ultimi 10 minuti di gioco. Primi 2 per Malkic (57-42). Galipò in lunetta: 1/2 (57-43). Dancetovic in lunetta: 1/2 (57-44). Sebastinaelli in lunetta: 2/2 (57-46). La Viola litiga con il canestro per 4 minuti, ci pensa capitan Fernandez con la bomba a sbloccare il tabellino dei neroarancio (60-46). Bomba pesantissima di Clark! (63-46) Mancano 5 minuti. La Viola raggiunge 5 falli, Aguzzoli in lunetta: 0/2. Long-two di Marini (65-46). Floater di Sebastianelli (65-48). Laganà, con il suo step-back (67-48). Okereke realizza da sotto (67-50). Entra Marinelli per la Viola. Maca 1 minuto.

Fine 3° QT - Viola avanti 57-40 Si riprende a giocare. Primi 2 per Laquintana, già a quota 17 (45-25). Risponde Aguzzoli (45-27). Fiusco ruba palla e va a schiacciare, esplode il PalaCalafiore (47-28). Fiusco con un gran bel movimento spin sulla linea latera, layup al tabellone (49-28). Aguzzoli da sotto (49-30). Di Marzio fa 2/2 (49-31). Tecnico a Laquintana, realizza Fraga (49-32). In lunetta: Sebastianelli 1/2 (49-33). Due per Clark (51-33). Laganà si costruisce il fallo su tiro: 2/2 dalla lunetta, un maestro (53-33). Dancetovic a rimbalzo offensivo, 2 punti (53-35). Lotta Cessel: errore nel primo tiro, rimbalzo offensivo e realizza con il secondo tentativo (53-37). Laquintana fa 2/2 (55-37). Malkic realizza (55-38). Cessel a bersaglio (55-40). Laganà ai liberi: 2/2 (57-40).

Fine 2° QT - Viola avanti 43-25 all'intervallo lungo Inizia il secondo quarto. Tripla di Leo Clark (28-14). Gran stoppata di Maresca su Dancetovic, palla dall’altra parte a Laquintana che spara da 3! (31-14). Sono 13 punti per lui. Marco Laganà nel traffico, col floater (33-14). Okereke in lunetta: 2/2 (33-16). Fallo su tripla di Leo Clark… e la bomba va a segno: libero aggiuntivo out, niente gioco da 4 (36-16). Tripla di Sebastianelli (36-19). Aguzzoli realizza con l’aiuto del tabellone (36-21). Tripla di Leonardo Marini! (39-21). Malkic realizza (39-23). Laquintana su un piede solo, entra il jumper, dall’altra parte realizza veloce Aguzzoli (41-25). Si prende tutti gli ultimi secondi Fernandez, penetra e subisce fallo a 4 secondi dalla fine, andrà in lunetta, sfiorato il gioco da 3 punti: 2/2 (43-25). Finisce qui il primo tempo.

Fine 1° QT - Viola avanti 25-14 Inizia la gara. Atmosfera caldissima al PalaCalafiore, è record di pubblico stagionale. Subito Fraga da 3 (0-3). Accorcia Marini (2-3). Tripla di Fiusco e Viola avanti (5-3). Due per Marini (7-3). Laganà in lunetta: 2/2 (9-3). Aguzzoli si sblocca (9-5). Laganà realizza (11-5). Due liberi dentro per Sebastianelli (11-7). Quattro di fila per Marini che realizza due volte (15-7). Tripla di Vanni Laquintana (18-7). Laquintana sfiora il gioco da 3 punti e va in lunetta: 1/2 (19-7). Tanti errori per Barcellona che sta soffrendo il clima rovente del PalaCalafiore. Laquintana si libera in post e realizza (21-7). Aguzzoli subisce fallo, bonus Viola andrà in lunetta: 2/2 (21-11). Laquintana realizza (23-11). Tripla con fallo per Sebastianelli: libero aggiuntivo fallito, niente gioco da 4 punti (23-14). Marini in lunetta: 0/2. Laquintana in penetrazione, pesca il fallo: 2/2 (25-14).