Reggio Calabria, il CentroDestra fa 4 su 5 alle Circoscrizioni. Cannizzaro riunisce i nuovi Presidenti, “e incontrerò anche Muraca” | VIDEO

A Reggio Calabria, non solo Cannizzaro fa il botto e prende il 65% dei consensi al primo turno (record assoluto per la città), ma riesce ad accaparrarsi quattro delle cinque Circoscrizioni da poco ripristinate. Eletti infatti i neo Presidenti Simone Lacava (Reggio Centro), Giuseppe Cantarella (Reggio Sud), Emanuela Chirico (Reggio Nord) e Caterina Pitasi (Reggio Centro Sud). A Sinistra, solo Giovanni Muraca, a Reggio Est, è riuscito ad avere la meglio di Antonino Ripepi, rubando lo scettro al CentroDestra.

Il neo Sindaco, questa mattina, ha riunito i quattro vincitori, incontrati per la prima volta dopo il risultato del voto. A loro ha augurato buon lavoro e lo stesso ha fatto con Muraca, “che incontrerò nei prossimi giorni”. Nel video, che postiamo qui di seguito, Cannizzaro ha già rivolto lo sguardo all’immediato futuro, perché si dovrà lavorare.