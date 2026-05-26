Il Centrodestra stravince anche a Reggio Sud: Giuseppe Cantarella eletto Presidente della Quarta Circoscrizione. I consiglieri eletti e tutti i voti dei candidati | ELENCO

Le recenti elezioni comunali a Reggio Calabria hanno sancito un radicale cambio di rotta politica per l’intera area metropolitana, trovando una delle sue espressioni più nette e significative nel territorio tramite le circoscrizioni. La netta affermazione di Giuseppe Cantarella alla carica di presidente della Quarta Circoscrizione rappresenta un traguardo storico per la coalizione di centrodestra, capace di imporsi con autorevolezza in un’area tradizionalmente contesa e strategica per il futuro dello sviluppo cittadino. Con una campagna elettorale incentrata sulla vicinanza ai cittadini, sul rilancio dei servizi di prossimità e sulla riqualificazione urbana, il candidato presidente ha saputo catalizzare il forte desiderio di rinnovamento della cittadinanza, superando in modo netto la concorrenza dello schieramento di centrosinistra e delle formazioni civiche locali. Il successo elettorale non solo premia la figura del nuovo presidente, ma ridisegna l’equilibrio della rappresentanza locale in favore di un progetto politico coeso e fortemente strutturato.

L’effetto traino di Francesco Cannizzaro sindaco di Reggio Calabria

Il trionfo ottenuto da Giuseppe Cantarella non può essere scisso dal formidabile effetto traino generato dalla candidatura e dalla contestuale elezione di Francesco Cannizzaro alla carica di sindaco della città dello Stretto. Il coordinatore regionale di Forza Italia e deputato, sostenuto da una coalizione ampia ed estremamente competitiva, ha saputo infondere una spinta decisiva a tutte le liste collegate nei diversi quartieri. La vittoria del centrodestra a livello comunale, che interrompe ufficialmente un lungo ciclo amministrativo durato dodici anni e precedentemente guidato dal centrosinistra, ha agito come un vero e proprio volano elettorale anche per il consiglio circoscrizionale di Reggio Sud. L’azione sinergica tra la leadership carismatica di Cannizzaro e il profondo radicamento territoriale dei candidati consiglieri ha permesso di convogliare un consenso solido, destinato a garantire una filiera istituzionale diretta e produttiva tra il Comune centrale e la periferia meridionale della città.

I numeri del voto a Reggio Sud: un successo netto e incontestabile

L’analisi dei dati ufficiali emersi dalle urne delinea un quadro di assoluta preminenza per la proposta politica del centrodestra. Nelle 39 sezioni elettorali scrutinate nella Quarta Circoscrizione, su un totale di 21.134 votanti, la lista legata a Cantarella Presidente ha ottenuto ben 10.267 voti, pari al 54,26% dei voti validi. Questo eccezionale risultato ha spento sul nascere le speranze del principale sfidante del centrosinistra, Luigi Rosace, la cui coalizione “Uniti per Reggio Sud” si è fermata a 6.851 voti, corrispondenti al 36,20% delle preferenze valide. Più staccata la candidata della lista civica “Impegno Civico”, Mattia Stefania Foti, che ha raccolto 1.805 voti, attestandosi al 9,54%. Il quadro complessivo della partecipazione elettorale è completato dal conteggio delle schede bianche, che sono state 1.481, e delle schede nulle, quantificate in 777, a testimonianza di una tornata elettorale che ha visto una massiccia e sentita partecipazione da parte dei residenti di Reggio Sud, desiderosi di esprimere con chiarezza il proprio orientamento per il futuro del territorio.

La composizione del nuovo consiglio circoscrizionale di Reggio Sud

In base alle norme sul decentramento amministrativo stabilite dal Comune di Reggio Calabria, l’assegnazione dei seggi per il consiglio circoscrizionale riflette fedelmente i rapporti di forza emersi dal voto. Grazie al meccanismo maggioritario secco mutuato dalla disciplina dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la lista vincente guidata da Giuseppe Cantarella ottiene una corposa maggioranza pari a 11 seggi sui 16 disponibili, garantendo la massima stabilità amministrativa alla nuova presidenza. I restanti 5 seggi vengono ripartiti tra le minoranze secondo i quozienti elettorali: 4 seggi vanno alla coalizione di Luigi Rosace e 1 seggio alla lista di Mattia Stefania Foti. È importante sottolineare che, per espressa previsione normativa, i candidati presidenti non eletti delle liste di minoranza che hanno superato il quorum ottengono di diritto un seggio in consiglio, sottraendolo ai candidati della propria lista. Di conseguenza, sia Luigi Rosace che Mattia Stefania Foti entrano a far parte del nuovo consesso in qualità di consiglieri di opposizione. Per quanto riguarda le preferenze espresse per i candidati consiglieri, la competizione è stata serratissima: l’eccezionale mobilitazione degli elettori ha generato un totale di 10.058 preferenze per la lista di maggioranza, 6.796 per il centrosinistra e 662 per la lista civica, definendo così in modo inequivocabile i nomi di chi siederà sui banchi del consiglio per i prossimi cinque anni.

Elenchi dei candidati consiglieri e preferenze espresse

LISTA N. 1: CANTARELLA PRESIDENTE (11 seggi assegnati)

DANILO VETTA – 963 voti (ELETTO)

– 963 voti (ELETTO) DOMENICO TOSCANO – 898 voti (ELETTO)

– 898 voti (ELETTO) GIOVANNI DASCOLA – 789 voti (ELETTO)

– 789 voti (ELETTO) DEMETRIO MEGALIZZI – 789 voti (ELETTO)

– 789 voti (ELETTO) CATERINA CICCIU’ – 756 voti (ELETTO)

– 756 voti (ELETTO) CONSOLATO MENTO – 705 voti (ELETTO)

– 705 voti (ELETTO) GIORGIO FAUSTO – 701 voti (ELETTO)

– 701 voti (ELETTO) ISMAELE MINNITI – 668 voti (ELETTO)

– 668 voti (ELETTO) MARIA LAURA MARTINO – 597 voti (ELETTO)

– 597 voti (ELETTO) FEDERICA FOTI – 500 voti (ELETTO)

– 500 voti (ELETTO) SALVATORE ANTONIO CALOIERO – 494 voti (ELETTO)

– 494 voti (ELETTO) ISABELLA PELLICONE – 489 voti

NICLA DI MARIA – 469 voti

ANTONINO ROSACE – 423 voti

FRANCESCA TOMASELLO – 412 voti

ANTONINO TRIPODI – 405 voti

Totale preferenze espresse a favore della lista: 10.058

LISTA N. 2: UNITI PER REGGIO SUD (4 seggi assegnati)

LUIGI ROSACE (Candidato Presidente – ELETTO DI DIRITTO IN CONSIGLIO)

(Candidato Presidente – ELETTO DI DIRITTO IN CONSIGLIO) DEMETRIO VALENTINO LAGANA’ – 914 voti (ELETTO)

– 914 voti (ELETTO) PASQUALE DOMENICO FASCI’ – 666 voti (ELETTO)

– 666 voti (ELETTO) ANTONINO TARSIA – 653 voti (ELETTO)

– 653 voti (ELETTO) FRANCESCO MODAFFERI – 547 voti

PIETRO COSTANTINO – 483 voti

ANNA MARIA IELO – 430 voti

MARIA TERESA SAVIANO – 426 voti

ANNAMARIA PORTOLESE – 411 voti

LORENA ANNUNZIATA AMATO – 404 voti

GIANFRANCO CAMPOLO – 390 voti

SEBASTIANO BRUNO – 370 voti

FILIPPO LATELLA – 331 voti

FRANCESCO LOPEZ – 314 voti

GIOVANNA DETTA JENNY MEDURI – 247 voti

GIOVANNI DETTO GIANNI PIPARI – 109 voti

FEDERICA MARTINO – 101 voti

Totale preferenze espresse a favore della lista: 6.796

LISTA N. 3: IMPEGNO CIVICO (1 seggio assegnato)