Elezioni Reggio Calabria: Simone Lacava trionfa nella Circoscrizione I Reggio Centro, asfaltato Mimmo Praticò. I risultati definitivi di tutti i candidati | ELENCO

Le recenti elezioni comunali di Reggio Calabria, svoltesi domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, hanno segnato una svolta fondamentale non solo per la vittoria di Francesco Cannizzaro ma anche per la governance locale con il tanto atteso ritorno del decentramento amministrativo. Dopo anni di assenza, i cittadini sono finalmente tornati alle urne per eleggere i propri rappresentanti di quartiere grazie al ripristino delle circoscrizioni. I dati arrivano a singhiozzo, e i primi disponibili sono quelli riferiti al Centro Storico. Un’area strategica, quella della Circoscrizione I – Reggio Centro, un territorio cruciale che racchiude l’intero centro storico della città dello Stretto. I dati emersi al termine delle operazioni di spoglio offrono una fotografia nitida e inequivocabile delle preferenze espresse dall’elettorato, decretando un vincitore indiscusso per la carica di presidente nel giovane Simone Lacava, del centrodestra, con oltre il 64% delle preferenze. Letteralmente asfaltato Mimmo Praticò, fermo sotto il 36%. Il dato conferma l’andamento delle elezioni al consiglio comunale, con una netta affermazione del Centrodestra.

Numero degli eletti e ripartizione dei seggi

Il nuovo Consiglio della Circoscrizione 1 – Reggio Centro è composto da 16 consiglieri totali (più il Presidente Simone Lacava):

11 eletti per la Maggioranza (Lista “Lacava Presidente”) .

(Lista “Lacava Presidente”) 5 eletti per la Minoranza (Il candidato Presidente non eletto Mimmo Praticò + 4 consiglieri della lista “Uniti per Reggio Centro”) .

Di seguito viene riportato l’elenco completo con i voti e le preferenze ottenute da tutti i candidati consiglieri, ordinati in base al numero di preferenze ricevute all’interno di ciascuna lista. Gli eletti di ciascuno schieramento sono evidenziati in grassetto.

LISTA N. 1 – “LACAVA PRESIDENTE” (Totale preferenze: 6.054 – 64,03% ) – 11 Consiglieri Eletti

BRUNO RESTUCCIA – 810 voti (Eletto) .

(Eletto) GAETANO CLEMENZE – 755 voti (Eletto) .

(Eletto) SANTO ARILLOTTA – 609 voti (Eletto) .

(Eletto) ANNA SERRA – 549 voti (Eletto) .

(Eletto) BARBARA DOMENICA VERSACE – 466 voti (Eletta) .

(Eletta) LUANA SERAFINA PERRONE – 410 voti (Eletta) .

(Eletta) SILVIO BAGNATO – 386 voti (Eletto) .

(Eletto) TIZIANA DORA D’AGOSTINO – 381 voti (Eletta) .

(Eletta) PIETRO LUIGI MORISANI – 309 voti (Eletto) .

(Eletto) EMANUELE SERGI – 309 voti (Eletto) .

(Eletto) GIOVANBATTISTA FILLORAMO – 240 voti (Eletto) .

(Eletto) ROBERTO ANTONIO PAGANO – 188 voti .

MARGHERITA RUFFO – 182 voti .

GREGORIO RAFFAELE – 160 voti .

DEMETRIO SURACE – 155 voti .

SABRINA SINICROPI – 145 voti .

LISTA N. 2 – “UNITI PER REGGIO CENTRO” (Totale preferenze: 3.400 – 35,97% ) – 5 Eletti totali (Presidente + 4 Consiglieri)