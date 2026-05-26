Pure la Terza Circoscrizione (Reggio Nord) è del CentroDestra: la giovane Emanuela Chirico batte l’ex Consigliere Giuseppe Giordano. I nomi dei consiglieri eletti | ELENCO

Anche la Terza Circoscrizione di Reggio Calabria, quella di Reggio Nord, consegna uno dei risultati politici più significativi dell’intera tornata elettorale: Emanuela Chirico è la nuova presidente circoscrizionale, ha battuto Giuseppe Giordano, consigliere comunale uscente, figura nota della politica cittadina e candidato sostenuto dalla lista “Uniti per Reggio Nord”. Il dato politico è chiaro: una candidata giovane, fresca, sostenuta da una proposta di rinnovamento, ha avuto la meglio su un avversario molto più esperto, radicato da anni nel panorama amministrativo reggino.La vittoria di Emanuela Chirico a Reggio Nord rappresenta dunque molto più di un semplice successo circoscrizionale: è il segnale di una domanda di cambiamento che ha attraversato il voto e che ha premiato il progetto del centrodestra guidato da Francesco Cannizzaro.

Il traino di Francesco Cannizzaro e la spinta del centrodestra

Il successo di Chirico si inserisce nel quadro più ampio della vittoria di Francesco Cannizzaro, eletto sindaco per il centrodestra. La spinta del candidato sindaco ha avuto un peso determinante anche nelle circoscrizioni, dove il consenso raccolto dalla coalizione ha favorito candidati capaci di interpretare il nuovo corso politico e amministrativo della città.

A Reggio Nord, il risultato premia in modo evidente la strategia di Cannizzaro: costruire una classe dirigente nuova, riconoscibile, radicata nei territori ma non prigioniera delle vecchie logiche politiche. La scelta di puntare su figure giovani non è stata soltanto una mossa comunicativa, ma una linea politica precisa. E il voto della Terza Circoscrizione conferma che questa linea è stata compresa e sostenuta dagli elettori.

La vittoria di Emanuela Chirico assume quindi un valore particolare perché arriva contro un avversario esperto e già conosciuto dagli elettori. Battere Giuseppe Giordano significa superare un profilo consolidato. Ma questa volta gli elettori hanno scelto altro: hanno scelto rinnovamento, energia giovane e una nuova stagione per la rappresentanza territoriale.

Chirico come Lacava e Cantarella: premiata la linea dei giovani

Il risultato della Terza Circoscrizione non è isolato. Emanuela Chirico si affianca idealmente a Lacava e Cantarella, protagonisti di vittorie nette rispettivamente nella Prima Circoscrizione e nella Quarta Circoscrizione. Tre risultati che raccontano una tendenza precisa: la scelta di Francesco Cannizzaro di valorizzare candidati giovani, dinamici e capaci di parlare a un elettorato trasversale è stata premiata in maniera netta.

Nel confronto con Giordano, Chirico ha saputo incarnare un’idea di politica più vicina ai territori, più immediata, più orientata al futuro. La sua affermazione è anche una responsabilità: trasformare il consenso ricevuto in presenza amministrativa, ascolto dei quartieri, interventi concreti per Reggio Nord e capacità di rappresentare una circoscrizione ampia e complessa.

I numeri della sfida a Reggio Nord

Il dato ufficiale della Circoscrizione III – Reggio Nord fotografa una competizione netta. Su 17.149 votanti e con 34 sezioni scrutinate su 35, la lista Chirico Presidente ha ottenuto 7.987 voti, pari al 54,34% dei voti validi. La lista Uniti per Reggio Nord, collegata a Giuseppe Giordano, si è fermata a 6.711 voti, pari al 45,66%.

Il vantaggio di Emanuela Chirico è dunque di 1.276 voti sulla lista avversaria. Un margine significativo, che rafforza la legittimazione politica della nuova presidente circoscrizionale e conferma la solidità del risultato ottenuto dal centrodestra nella zona nord della città.

Completano il quadro 1.340 schede bianche, 616 schede nulle e 1 scheda contestata. Numeri che restituiscono una partecipazione importante e un risultato politico netto, nonostante il dato non ancora completamente definitivo per la sola sezione mancante al momento della rilevazione.

La composizione del Consiglio della Terza Circoscrizione

La vittoria della lista Chirico Presidente determina anche gli equilibri interni del nuovo consiglio circoscrizionale. Secondo la ripartizione indicata, la lista vincitrice ottiene 11 consiglieri su 16, mentre alla lista perdente Uniti per Reggio Nord spettano 5 rappresentanti, compreso il presidente non eletto Giuseppe Giordano.

Questo assetto garantisce a Emanuela Chirico una maggioranza ampia e politicamente solida, in grado di sostenere l’azione amministrativa della nuova presidenza. Allo stesso tempo, la presenza di Giordano e dei consiglieri della lista avversaria assicurerà un’opposizione strutturata, composta da profili che hanno raccolto un consenso personale importante.

Il nuovo consiglio, dunque, nasce con un mandato chiaro: dare risposte ai quartieri di Reggio Nord, trasformare la campagna elettorale in governo del territorio e portare nella circoscrizione la spinta politica che ha accompagnato la vittoria di Francesco Cannizzaro a sindaco.

Le preferenze della lista Chirico Presidente

La lista Chirico Presidente ha raccolto complessivamente 6.109 preferenze tra i candidati consiglieri circoscrizionali. Il più votato è Bruno Germanò, che raggiunge quota 939 voti, seguito da Claudia Marafioti con 726 voti e da Giancarlo Chirico con 607 voti. Molto rilevanti anche i risultati di Domenico Idone, Francesco Calabrese Cartisano e Martina Consuelo Tripodo.

Elenchi dei candidati consiglieri e preferenze espresse

LISTA N. 1: CHIRICO PRESIDENTE (11 seggi assegnati)

Gli eletti della lista vincitrice sono i primi 11 candidati per numero di preferenze:

Bruno Germanò – 939 voti – eletto

Claudia Marafioti – 726 voti – eletta

Giancarlo Chirico – 607 voti – eletto

Domenico Idone – 518 voti – eletto

Francesco Calabrese Cartisano – 513 voti – eletto

Martina Consuelo Tripodo – 490 voti – eletta

Maria Grazia Clemenze – 399 voti – eletta

Andrea Montechiarello – 339 voti – eletto

Antonino Barbaro – 321 voti – eletto

Ilaria Sidari – 297 voti – eletta

Roberto Lauro – 292 voti – eletto

Francesco Cartisano – 179 voti

Rosario Foti – 163 voti

Alessia Morelli – 156 voti

Mario Cristhian Mansueto – 127 voti

Sharon Cicciù – 43 voti

LISTA N. 2: UNITI PER REGGIO NORD (5 seggi assegnati)

La lista Uniti per Reggio Nord, collegata a Giuseppe Giordano, ha totalizzato 5.154 preferenze tra i candidati consiglieri. Il più votato è Pasquale Alfano, con 714 voti, seguito da Michele Cotroneo con 603 voti, Antonino Modafferi con 407 voti e Silvana Caracciolo con 385 voti. Alla lista spettano 5 rappresentanti complessivi, compreso il presidente non eletto Giuseppe Giordano. Di conseguenza, risultano eletti come consiglieri i primi 4 candidati per preferenze, oltre a Giordano.