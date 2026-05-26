ReggioSud e anche Reggio CentroSud: Caterina Pitasi eletta Presidente della Quinta Circoscrizione, pure qui il CentroDestra stravince. I nomi dei consiglieri eletti | ELENCO

La Quinta Circoscrizione di Reggio Calabria, quella di Reggio Centro-Sud, celebra la vittoria di Caterina Pitasi, protagonista di un’affermazione elettorale netta e politicamente significativa. La candidata della lista Pitasi Presidente ha conquistato la presidenza circoscrizionale superando con ampio margine gli sfidanti Pasquale Gesualdo Azzarello, sostenuto dalla lista Uniti per Reggio Centro-Sud, e Maurizio Chiarolla, candidato della lista I Democratici.Il risultato della Quinta Circoscrizione rafforza il quadro politico emerso dalle urne e conferma la capacità del centrodestra di imporsi anche nei territori, nelle aree urbane e nei livelli amministrativi più vicini ai cittadini. La vittoria di Caterina Pitasi a Reggio Centro-Sud non è soltanto un successo personale, ma anche il segnale di una fiducia ampia verso il progetto politico collegato alla nuova stagione amministrativa guidata da Francesco Cannizzaro.

La vittoria di Caterina Pitasi si inserisce pienamente nel solco della grande affermazione di Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria per il centrodestra. Anche nella Circoscrizione V, infatti, il voto dimostra come la spinta del candidato sindaco abbia inciso in profondità, contribuendo a consolidare il consenso delle liste e dei candidati collegati al progetto politico vincente. A Reggio Centro-Sud, l’effetto Cannizzaro è evidente. La lista Pitasi Presidente ha ottenuto un risultato largamente superiore rispetto alle liste concorrenti, affermandosi come prima forza della circoscrizione e costruendo una maggioranza ampia nel nuovo consiglio.

I dati ufficiali della Circoscrizione V – Reggio Centro-Sud

Il quadro numerico della Circoscrizione V – Reggio Centro-Sud racconta una competizione chiusa con un vantaggio molto ampio a favore di Caterina Pitasi. Su un totale di 24.531 votanti e con 49 sezioni scrutinate su 50, la lista Pitasi Presidente ha raccolto 11.050 voti, pari al 55,39% dei voti validi.

Alle spalle della lista vincitrice si colloca Uniti per Reggio Centro-Sud, collegata a Pasquale Gesualdo Azzarello, con 4.928 voti e il 24,70%. Terza posizione per I Democratici, lista a sostegno di Maurizio Chiarolla, che ottiene 3.973 voti, pari al 19,91%.

Il vantaggio di Pitasi Presidente sulla seconda lista è di 6.122 voti, un margine che evidenzia la forza del risultato e la centralità politica della vittoria. Il distacco dalla terza lista è ancora più marcato, pari a 7.077 voti. Completano il quadro 2.642 schede bianche, 1.158 schede nulle e 1 scheda contestata, dati che confermano una partecipazione consistente e una competizione comunque articolata.

Una maggioranza ampia per Caterina Pitasi nel nuovo consiglio circoscrizionale

La vittoria nella Quinta Circoscrizione consegna a Caterina Pitasi una maggioranza solida nel nuovo consiglio circoscrizionale. Secondo la ripartizione indicata, la lista vincitrice Pitasi Presidente elegge 11 consiglieri su 16, confermandosi la forza dominante nella rappresentanza territoriale di Reggio Centro-Sud.

Alla lista Uniti per Reggio Centro-Sud spettano 4 rappresentanti complessivi, compreso il candidato presidente non eletto Pasquale Gesualdo Azzarello. La lista I Democratici, invece, ottiene 1 rappresentante, individuato nel candidato presidente Maurizio Chiarolla. Ne deriva un assetto nel quale la nuova presidente potrà contare su una base consiliare ampia, mentre le opposizioni saranno presenti ma numericamente distanziate.

Questo equilibrio politico offre a Caterina Pitasi la possibilità di avviare il proprio mandato con una forte legittimazione popolare e con una squadra numerosa alle spalle. La sfida, adesso, sarà trasformare il consenso in azione amministrativa concreta, portando nel cuore di Reggio Centro-Sud le istanze dei quartieri, delle famiglie, delle attività economiche e dei cittadini che hanno scelto di dare fiducia alla proposta vincente.

La forza della lista Pitasi Presidente

La lista Pitasi Presidente ha totalizzato 7.701 preferenze tra i candidati alla carica di consigliere circoscrizionale. Il dato conferma la capacità della squadra di raccogliere consenso personale e di accompagnare la candidatura di Caterina Pitasi con una rete elettorale diffusa sul territorio.

Il candidato più votato della lista è Vincenzo Ferrara, che ottiene 1.257 voti e si afferma come il primo degli eletti. Seguono Francesca Diano con 708 voti, Saverio Latella con 673 voti, Gianluca Scali con 626 voti e Maurizio Crea con 544 voti. Numeri importanti, che dimostrano la profondità del consenso raccolto dalla lista vincitrice.

Elenchi dei candidati consiglieri e preferenze espresse

LISTA N. 1: PITASI PRESIDENTE (11 seggi assegnati)

Gli eletti della lista Pitasi Presidente sono i primi 11 candidati per numero di preferenze:

Vincenzo Ferrara – 1.257 voti – eletto

Francesca Diano – 708 voti – eletta

Saverio Latella – 673 voti – eletto

Gianluca Scali – 626 voti – eletto

Maurizio Crea – 544 voti – eletto

Giulio Roda’ – 517 voti – eletto

Francesco Messineo – 513 voti – eletto

Maria Lucia Caccamo – 452 voti – eletta

Vincenzo Bevacqua – 369 voti – eletto

Carmela Maesano – 363 voti – eletta

Stefania Parisi – 362 voti – eletta

Costantino Condemi – 338 voti

Antonino Megale – 335 voti

Carola Autellitano – 325 voti

Valerio Nucera – 220 voti

Concetta Cuzzola – 99 voti

LISTA N. 2: UNITI PER REGGIO CENTRO-SUD (4 seggi assegnati)

La lista Uniti per Reggio Centro-Sud, collegata a Pasquale Gesualdo Azzarello, ha raccolto complessivamente 3.400 preferenze tra i candidati consiglieri. Pur fermandosi al secondo posto nella competizione per la presidenza, la lista ha espresso alcuni candidati con un consenso personale rilevante.

Il più votato è Emanuel Gioia, che raggiunge 707 voti, seguito da Filippo Pollifroni con 566 voti. Più ravvicinato il gruppo successivo, con Massimiliano La Camera e Francesca Milazzo entrambi a quota 285 voti. Alla lista spettano 4 rappresentanti complessivi, compreso il candidato presidente non eletto Pasquale Gesualdo Azzarello.

Gli eletti della lista Uniti per Reggio Centro-Sud sono indicati di seguito. In presenza della parità di preferenze a quota 285, l’individuazione definitiva dell’ultimo consigliere resta legata ai criteri formali di proclamazione:

Pasquale Gesualdo Azzarello – candidato presidente – eletto tra i rappresentanti della lista perdente

Emanuel Gioia – 707 voti – eletto

Filippo Pollifroni – 566 voti – eletto

Massimiliano La Camera – 285 voti – eletto

Francesca Milazzo – 285 voti

Daniele Roberto Megali – 276 voti

Giuseppe Ielo – 250 voti

Domenico Andrea Maria Furfaro – 203 voti

Maria Antonia Barreca – 202 voti

Francesca Palumbo – 193 voti

Rosa Crucitti – 179 voti

Luca Bruno Pratico’ – 93 voti

Angela Bilardi – 74 voti

Domenica Nocera – 33 voti

Caterina De Carlo – 27 voti

Giuseppe Sinisi – 16 voti

Alessio Costantino – 11 voti

LISTA N. 3: I DEMOCRATICI (1 seggio assegnato)

La lista I Democratici, guidata dal candidato presidente Maurizio Chiarolla, ha ottenuto 3.973 voti, pari al 19,91%, e ha raccolto 2.686 preferenze tra i candidati consiglieri. Il risultato consente alla lista di essere rappresentata nel nuovo consiglio circoscrizionale attraverso il proprio candidato presidente.

Tra i candidati consiglieri, il più votato è Gianluca Neto Dell’Acqua, con 463 voti, seguito da Maria Antonietta Rositani (capolista PD in Consiglio Comunale, ma non eletta) con 437 voti e da Diego Fortugno con 396 voti. Tuttavia, secondo la ripartizione indicata, alla lista spetta 1 solo rappresentante, cioè il candidato presidente Maurizio Chiarolla.

Il quadro completo delle preferenze della lista I Democratici è il seguente: