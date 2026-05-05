Messina, Siracusano ed il “patto del gomitolo”: “non ci resta che ridere”. Poi si rivolge ai messinesi: “vi renderemo orgogliosi”

Matilde Siracusano, sottosegretario del Governo Meloni, ha voluto rispondere alle critiche e provocazioni che da tempo si rivolgono al centrodestra di Messina, riaffermando con forza il legame che la unisce alla sua città. In un post sui social, Siracusano ha sottolineato con decisione che “ai messinesi veri nessuno può imporre il silenzio”. Con queste parole, Siracusano ha voluto ribadire che “a nessuno può essere impedito di amare e rappresentare la nostra bellissima città”. Un’affermazione che si inserisce in un contesto di crescente tensione politica a Messina.

Il progetto Strait e l’invito a fare “l’uncinetto”

Un aspetto che ha suscitato particolare attenzione nella dichiarazione di Siracusano è stata la risposta ironica che ha voluto dare alle provocazioni di Cateno De Luca. Siracusano, insieme a Carlotta Previti (vicesindaco ed assessore designati), ha preso atto del “gentilissimo invito” da parte di De Luca a dedicarsi all’arte dell’uncinetto piuttosto che occuparsi di questioni più complesse come il progetto Strait, che prevede il finanziamento delle start-up locali. In risposta a tale provocazione, Siracusano ha scherzato: “abbiamo sancito il patto del gomitolo… non ci resta che ridere”.

La sfida del centrodestra per il futuro di Messina

Matilde Siracusano ha sottolineato: “se darete fiducia a questa grande squadra del centrodestra di Messina con Marcello Scurria sindaco, vi renderemo orgogliosi di essere messinesi”.