Messina, Scurria su Basile: “basta con la storiella del bravo ragazzo” | FOTO e VIDEO

Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra a Messina, ha parlato del suo principale avversario, Federico Basile, durante una convention tenutasi ieri alla multisala Apollo, dove è stata presentata la squadra e le liste della sua coalizione. Il tono duro e la dichiarazione di Scurria non hanno lasciato dubbi sulla crescente tensione tra i due candidati.

L’attacco diretto a Federico Basile

Nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti della politica locale e sostenitori, Marcello Scurria ha preso parola con un messaggio deciso e senza mezzi termini. “Finora ho sempre stretto la mano a Basile, in ogni confronto, ma da questo momento in poi o l’ex sindaco ha il coraggio di prendere le distanze dalle parole indegne del suo padrone politico o non parteciperò più ad alcun confronto”, ha affermato Scurria.

Le parole di Scurria sono un chiaro riferimento alla continua polemica tra i due schieramenti politici, con una specifica accusa verso Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, il partito che sostiene la candidatura di Basile. Secondo Scurria, le dichiarazioni e i toni “aggressivi” adottati da De Luca.

La critica alla figura di Basile e la rottura con De Luca

“Basta con la storiella del bravo ragazzo, del poliziotto buono”, ha dichiarato Scurria, riferendosi a Basile. Secondo l’ex subcommissario al Risanamento, questa immagine di Basile non sarebbe altro che una facciata, e la sua alleanza con De Luca comprometterebbe gravemente la sua credibilità. “Basile e Cateno De Luca sono la stessa faccia della medesima medaglia”, ha aggiunto.

La crescente tensione nella campagna elettorale

Le dichiarazioni di Scurria sono il culmine di una campagna elettorale che si fa sempre più aspra e polarizzata. Da un lato, il centrodestra con il suo candidato Marcello Scurria, dall’altro Federico Basile. La campagna elettorale sta quindi assumendo toni sempre più aspri, con gli schieramenti che si contrappongono non solo sui programmi, ma anche sulle alleanze e sulle strategie comunicative.