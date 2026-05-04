Elezioni comunali Messina, Basile: “Scurria vuole sottrarsi al confronto”

“Altro che presa di posizione: quella di Scurria è una scusa bella e buona per sottrarsi al confronto”. Così Federico Basile replica alle dichiarazioni del candidato del centrodestra. “Dopo aver visto respinte le sue iniziative sulle partecipate, quando sosteneva che le nomine degli amministratori unici fossero illegittime, e dopo essere stato smentito anche dal Commissario del Comune di Messina rispetto alle sue pressanti richieste di revoca delle stesse nomine,dopo aver cavalcato per giorni la vicenda delle firme, rivelatasi per quello che era: un tentativo maldestro di screditarci oggi prova a cambiare argomento. Ma i messinesi non si fanno distrarre. Scurria pensa di evitare il confronto politico spostando l’attenzione su polemiche costruite ad arte ancora una volta”, rimarca Basile.

“Quanto alla stretta di mano, francamente siamo al paradosso. Di cosa stiamo parlando? Dall’inizio di questa campagna elettorale Scurria non ha perso occasione per attaccarmi, denigrarmi, sminuire il lavoro della mia amministrazione e gettare ombre sulla legittimità della nostra azione. Ha continuato a darmi del burattino, parlare di sistema, usare il termine Basiluca per screditarci. Direi che semmai dovrei essere io a chiedermi se sia il caso di stringergli ancora la mano. Se non vuole farlo, me ne farò una ragione. Ma una cosa è certa: non gli consentirò più di costruire narrazioni false e di mistificare la realtà”, evidenzia Basile.

“Se pensa di aver trovato l’alibi perfetto per sottrarsi al confronto, proprio ora che tutti i suoi tentativi sono falliti, sappia che i cittadini sapranno capire anche questa volta. Io ho già confermato la mia disponibilità a tutti i confronti. Nei confronti si va per parlare di programmi: Scurria si concentri sui contenuti, indipendentemente da me. Io Marcello sono qui”, conclude Basile.