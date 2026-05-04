Gomitoli e ironia al cinema Apollo di Messina, Siracusano e Previti rispondono a De Luca con un gesto divertente

Durante la presentazione delle liste a supporto di Marcello Scurria, candidato sindaco di centrodestra, si è verificato un curioso episodio al cinema Apollo. In un gesto di ironia verso le recenti dichiarazioni di Cateno De Luca, che in uno dei suoi ultimi video aveva scherzato invitando il sottosegretario Matilde Siracusano e l’ex assessore Carlotta Previti, ora parte della squadra di Scurria, a dedicarsi all’uncinetto, le due esponenti di centrodestra hanno risposto con una scenetta divertente.

Sotto gli occhi sorridenti di Marcello Scurria e del pubblico presente in sala, Siracusano e Previti si sono scambiate dei gomitoli colorati. L’episodio, che ha suscitato il sorriso dei presenti, si inserisce in un clima di continua tensione politica, ma anche di scambi ironici, tipici della campagna elettorale. La risposta delle esponenti di centrodestra ha quindi aggiunto un tocco di leggerezza a un dibattito che si fa sempre più acceso.