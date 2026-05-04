Elezioni comunali, Scurria: “emergenza democratica a Messina, vogliamo cambiare la città” | VIDEO

Messina, il candidato sindaco del centrodestra critica la situazione politica attuale e promette un cambiamento radicale per la città, puntando sulla qualità e non sulla quantità

Presentazione liste scurria messina

Marcello Scurria, candidato sindaco di Messina per il centrodestra, durante l’evento al Cinema Apollo, ha sottolineato che la città dello Stretto necessita “di un cambiamento radicale, capace di restituire ai cittadini una vera libertà democratica e di affrontare le difficoltà che da troppo tempo caratterizzano la vita politica e sociale della città”. “A Messina la libertà è diventata un optional, manca l’agibilità democratica“, punge Scurria.

L’aspirazione di cambiamento per Messina

Un altro tema centrale nelle dichiarazioni di Scurria è il suo approccio alla politica del cambiamento. “Il 24 e 25 di maggio speriamo di metterci alle spalle tutte queste problematiche“, ha dichiarato, riferendosi alle prossime elezioni comunali e all’opportunità di liberare Messina dalle difficoltà che attualmente la frenano. “Puntiamo sulla qualità e non sulla quantità”, ha continuato il candidato, indicando chiaramente che la sua “visione per Messina non è legata a promesse vuote o a una politica basata su numeri o accordi opportunistici. Noi vogliamo cambiare Messina”.

Messina, al Cinema Apollo la presentazione delle liste a sostegno di Marcello Scurria
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