Viola-Bari, Vita in ottica Playoff: “ci sarà risposta importante di pubblico, abbiamo obiettivo da condividere con la città”

La Viola supera Bari senza problemi, attende l’ultima sfida contro Catanzaro per conoscere il suo posizionamento finale (prima o seconda) e poi saranno Playoff. In conferenza stampa, il GM Vita ha fatto il punto della regular season, quasi finita, in casa neroarancio: “i giovani in campo sono una proiezione di quello che avverrà tra un paio d’anni, ragazzi del nostro settore giovanile, sempre più in ascesa, che non facciano da comparsa, ma che siano decisivi in campo. Al di là del risultato delle giovanili, con U17 Eccellenza e U19 Gold, stiamo seminando in città e in provincia, ma anche in Regione. L’intento è dare supporto a piccole realtà per sviluppare questa disciplina.

Rush finale? Interessante, Avellino ha perso, griglia ancora in ballo, si deciderà all’ultima giornata. Siamo primi, alla pari con Matera, la seconda posizione è certa. Al di là della posizione, dopo quelle due battute d’arresto prima di Pasqua, ha reagito bene con Rende e Monopoli. È un passo importante. Con squadre di seconda fascia, in un’altra fase di campionato è arrivata punto a punto. Oggi ha messo in campo il proprio DNA per tutti e i 40 minuti”.

Rispondendo alla Domanda di StrettoWeb sul coinvolgimento del pubblico reggino, in un contesto di regginità che parte dai giovani, dall’apporto di Marco Laganà e che si deve tradurre anche in un aumento di pubblico ai Playoff, come abbiamo visto in altre realtà sportive come la Domotek, Vita ha dichiarato: “sono realtà diverse. Noi stiamo facendo un percorso, è chiaro e conciso, mira a portare avanti una certa cultura sportiva. C’è bisogno sempre del supporto costante, mi accontento di una crescita costante di 50-100 persone alla volta, è un supporto solido. Ci stiamo lavorando tanto. Nei Playoff ci sarà una risposta importante, è un pubblico, il nostro, abituato a determinate platee, partite e antagonisti. Speriamo che nei Playoff si giochi la pallacanestro che conta. Abbiamo un obiettivo da condividere con tutta la città.

Laganà sta risultando un giocatore importante. Ma è merito di tutto il gruppo se un giocatore con il talento di Laganà può esprimersi a quei livelli, merito anche dello staff, sono tanti alchimie da far conciliare. Va dato merito a giocatori, staff e dirigenti. Una mole di lavoro impressionante che mettiamo dal lunedì alla domenica, la partita è il prodotto finale. Siamo un gruppo affiatato, condividiamo lo stesso obiettivo”.

Sul finale di stagione, Vita ha spiegato: “andremo a Catanzaro a giocarci la partita. Catanzaro è una delle migliori squadre dal punto di vista atletico è fra le più in forma. Potrà sicuramente dire la sua nella seconda fase. Matera andrà a Messina, non è una partita facile, ha perso solo una partita con Barcellona. È un campionato avvincente, i Playoff hanno una formula lunga, dagli ottavi, è pesante dal punto di vista degli allenamenti e anche logistico. La Federazione non ne tiene conto. Non vediamo l’ora comunque di affrontare nuove pretendenti.

Paino in campo dopo aver giocato con papà? Veramente bellissimo, tifavamo per tutti i ragazzi affinchè potessero segnare, Calogero ha segnato e porterà i pasticcini lunedì. È una soddisfazione. Non lasceremo nulla al caso per fine stagione, siamo una società giovane e con ambizione. Non abbiamo problemi umorali all’interno della società, stiamo bene tutti quanti, si vede dai risultati. Affronteremo il finale di stagione nel migliore dei modi, nella pallacanestro tutto è possibile ma non ci tireremo indietro, cercheremo di dare una grande soddisfazione alla città“.