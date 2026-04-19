Risultati 29ª Giornata Serie B, Viola prima con Matera: due incroci da brividi all’ultima giornata, primato in palio! | CLASSIFICA

Matera riposa e la Viola stravince contro Bari. I reggini agganciano il primo posto in classifica in coabitazione con i lucani, davanti per gli scontri diretti vinti. Manca una sola giornata al termine della regular season e il calendario riserva due incroci da brividi. La Viola giocherà a Catanzaro (oggi sconfitta da Castellaneta) nel derby di Calabria, con i ragazzi di coach Sant’Ambrogio che potranno migliorare ulteriormente la propria posizione. Matera giocherà, invece, in trasferta a Messina (oggi sconfitta da Ragusa), con i peloritani che hanno bisogno di una vittoria per assicurarsi i Playoff senza troppi calcoli. Dietro vittorie anche per Brindisi, Barcellona, Corato e Milazzo.

Risultati 29ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 19 aprile

Ore 18:00

Corato-Rende 85-75

Barcellona-Molfetta 85-65

Viola-Bari 110-70

Castellaneta-Catanzaro 84-75

Mola-Brindisi 61-79

Ore 18:30

Milazzo-Monopoli 90-74

Ore 19:00

Ragusa-Messina 81-64

Riposava: Matera

Classifica Serie B Interregionale Girone F

Matera 40 Viola 40 Ragusa 38 Brindisi 38 Barcellona 32* Catanzaro 32 Messina 28 Monopoli 28 Castellaneta 26 Milazzo 26 Molfetta 24 Corato 24 Bari 14 Rende 10 Mola 6 (R)

* 1 partita in più

Calendario 30ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 26 aprile

Ore 18:00

Monopoli-Corato

Rende-Ragusa

Molfetta-Mola

Messina-Matera

Brindisi-Castellaneta

Catanzaro-Viola

Bari-Milazzo

Riposa: Barcellona