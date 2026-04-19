Risultati 29ª Giornata Serie B, Viola prima con Matera: due incroci da brividi all’ultima giornata, primato in palio! | CLASSIFICA

Matera riposa e la Viola stravince contro Bari. I reggini agganciano il primo posto in classifica in coabitazione con i lucani, davanti per gli scontri diretti vinti. Manca una sola giornata al termine della regular season e il calendario riserva due incroci da brividi. La Viola giocherà a Catanzaro (oggi sconfitta da Castellaneta) nel derby di Calabria, con i ragazzi di coach Sant’Ambrogio che potranno migliorare ulteriormente la propria posizione. Matera giocherà, invece, in trasferta a Messina (oggi sconfitta da Ragusa), con i peloritani che hanno bisogno di una vittoria per assicurarsi i Playoff senza troppi calcoli. Dietro vittorie anche per Brindisi, Barcellona, Corato e Milazzo.
Risultati 29ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Domenica 19 aprile
Ore 18:00
Corato-Rende 85-75
Barcellona-Molfetta 85-65
Viola-Bari 110-70
Castellaneta-Catanzaro 84-75
Mola-Brindisi 61-79
Ore 18:30
Milazzo-Monopoli 90-74
Ore 19:00
Ragusa-Messina 81-64
Riposava: Matera
Classifica Serie B Interregionale Girone F
- Matera 40
- Viola 40
- Ragusa 38
- Brindisi 38
- Barcellona 32*
- Catanzaro 32
- Messina 28
- Monopoli 28
- Castellaneta 26
- Milazzo 26
- Molfetta 24
- Corato 24
- Bari 14
- Rende 10
- Mola 6 (R)
* 1 partita in più
Calendario 30ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Domenica 26 aprile
Ore 18:00
Monopoli-Corato
Rende-Ragusa
Molfetta-Mola
Messina-Matera
Brindisi-Castellaneta
Catanzaro-Viola
Bari-Milazzo
Riposa: Barcellona