Risultati 29ª Giornata Serie B, Viola prima con Matera: due incroci da brividi all’ultima giornata, primato in palio! | CLASSIFICA

I risultati della 29ª Giornata di Serie B Interregionale e la nuova classifica: la Viola batte Bari e aggancia Matera in vetta. All'ultima giornata i reggini a Catanzaro nel derby, Ani e compagni sfideranno, invece, Messina. Il primato si deciderà nell'ultima di regular season, poi saranno Playoff

Viola-Bari
Foto di Fortunato Serranò

Matera riposa e la Viola stravince contro Bari. I reggini agganciano il primo posto in classifica in coabitazione con i lucani, davanti per gli scontri diretti vinti. Manca una sola giornata al termine della regular season e il calendario riserva due incroci da brividi. La Viola giocherà a Catanzaro (oggi sconfitta da Castellaneta) nel derby di Calabria, con i ragazzi di coach Sant’Ambrogio che potranno migliorare ulteriormente la propria posizione. Matera giocherà, invece, in trasferta a Messina (oggi sconfitta da Ragusa), con i peloritani che hanno bisogno di una vittoria per assicurarsi i Playoff senza troppi calcoli. Dietro vittorie anche per Brindisi, Barcellona, Corato e Milazzo.

Risultati 29ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 19 aprile

Ore 18:00

Corato-Rende 85-75
Barcellona-Molfetta 85-65
Viola-Bari 110-70
Castellaneta-Catanzaro 84-75
Mola-Brindisi 61-79

Ore 18:30

Milazzo-Monopoli 90-74

Ore 19:00

Ragusa-Messina 81-64

Riposava: Matera

Classifica Serie B Interregionale Girone F

  1. Matera 40
  2. Viola 40
  3. Ragusa 38
  4. Brindisi 38
  5. Barcellona 32*
  6. Catanzaro 32
  7. Messina 28
  8. Monopoli 28
  9. Castellaneta 26
  10. Milazzo 26
  11. Molfetta 24
  12. Corato 24
  13. Bari 14
  14. Rende 10
  15. Mola 6 (R)

* 1 partita in più

Calendario 30ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 26 aprile

Ore 18:00

Monopoli-Corato
Rende-Ragusa
Molfetta-Mola
Messina-Matera
Brindisi-Castellaneta
Catanzaro-Viola
Bari-Milazzo

Riposa: Barcellona

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