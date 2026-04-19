Viola-Bari, Rugolo: “grande gioia 4 under in campo. Playoff? Niente calcoli, dobbiamo vincerne 2 su 3 contro tutti”

La Viola supera nettamente Bari e volge lo sguardo all’ultima gara della regular season contro Catanzaro. Poi, saranno Playoff. L’assistant coach Giovanni Rugolo, in conferenza stampa, ha analizzato così la gara: “è importante aver visto i 4 giovani in campo per l’ambiente, per lo staff tecnico di tutte le squadre, cosa sta facendo dal punto di vista tecnico e fisico. La società sta cercando di seminare per il futuro. Giocavamo in casa, dovevamo vincere, dovevamo consolidare il secondo posto. Il futuro dipende da noi e non solo, davanti al nostro pubblico era importante chiudere questa fase prima dei Playoff. Forse siamo partiti ‘soft’, poi abbiamo seguito il piano partita abbastanza bene.

Giocare il derby contro Catanzaro è abbastanza difficile, per tanti aspetti. Mi concentrerei su di noi, siamo artefici del nostro destino, a Catanzaro dobbiamo fare risultato. Quello che avverrà a Messina, si spera in una loro vittoria per superare Matera.

In ottica futura ha poco senso fare troppi calcoli. Non ho visto i risultati dell’altro girone, che sia Benevento, Cagliari poco conta. Dobbiamo vincere 2/3 sia con il fattore campo o se non lo avessimo, arrivando secondi, dobbiamo sempre vincerne 2/3.

Catanzaro? Insieme a Brindisi è la rivelazione. Sta facendo bene Iliano Sant’Ambrogio, è appassionato e volenteroso. Sarà difficile in quanto derby e in quanto c’è pressione da entrambe le parti, cercheremo di migliorare tutti la posizione“.