Viola-Bari, Marangon: “mi sono messo a disposizione da ultimo arrivato, qui si punta alla promozione”

Tutto facile per la Viola contro Bari. Matteo Marangon, autore di 16 punti, in conferenza stampa ha dichiarato: “sfida non facile mentalmente, per rimanere ordinati nel gioco, portarla fino in fondo con questo distacco. Sapevamo della distanza in classifica, rimanere concentrati e presentare una differenza punti di questo genere è importante. Abbiamo giocato tutti, di gruppo, non per individualità. A livello di amalgama nel gruppo mi sento parte di esso, l’energia fa parte del gioco, che sia scontro in testa alla classifica o no come oggi, l’energia porta sempre a una buona difesa, canestri, intensità.

Arrivare a stagione in corso è difficile, trovi un gruppo già amalgamato da agosto, arrivato a gennaio/febbraio non è semplice. Mi sono messo a disposizione per ciò che serviva, arrivavo da Milazzo che si giocava l’8a posizione alla Viola che si gioca la promozione. Ho parlato con coach e con Fernandez, ho spiegato di voler aiutare il più possibile, sia che trovo 10 minuti o partite in cui mi sblocco di più, come oggi, e gioco di più, l’obiettivo è aiutare la squadra.

Primo posto in ballo. Andiamo a Catanzaro, gara non semplice, derby di Calabria, sono cambiati tanto, squadra maturata. Non sarà semplice, vedremo anche il risultato di Messina-Matera. Siamo proiettati a fare bene. Sto guardando le altre, occasionalmente. Ho visto Scandone Avellino in forma, la striscia di vittorie consecutive che hanno fatto. Ho visto la Carver Roma in forma e ordinata, mi è piaciuta. Ho visto Angri, per vedere Lalic, ex compagno di squadra.“.