Viola straripante! 110 punti contro Bari e primo posto: festa per il giovanissimo Calogero che firma 2 punti

Ultima gara casalinga della regular season per la Viola che, davanti al pubblico del PalaCalafiore affronta Bari che non ha più nulla da chiedere al proprio campionato e attende i Playout. I reggini sono già sicuri dei Playoff ma non del posizionamento in classifica. Due punti preziosissimi per la Viola che aggancia Matera (a riposo) in vetta, seconda per gli scontri diretti persi ma a pari punti. Gara dominata dai reggini trascinati da Laganà con 21 punti, 16 per Marangon e Clark, 17 per Fernandez. Ultimi 2 punti del 110-70 per Giuseppe Calogero, giovanissimo under aggregato al roster, complici le assenze di Laquintana e Agbortabi. Viola che ha giocato con i giovani Paino, Viola, Calogero e Mazza nel finale.
Occhio agli incroci dell’ultima giornata che vedranno la Viola a Catanzaro e Matera a Messina con punti pesantissimi nella griglia Playoff per tutte.
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Fine 4° QT - La Viola vince 110-70
Inizia l’ultimo quarto. Vujic realizza (84-54). Due con fallo e libero extra per Laganà (87-54). Tripla di Calcagni (87-57). Due per Clark, altri 2 per Laganà (93-57). Laganà realizza (93-57). Rubino realizza (93-59). Tripla di Laganà (96-59).
Dentro il giovane Viola, nella Viola, non è un caso, con quel cognome, non può esserlo. Rubino da sotto (96-60). Realizza Rubino, risponde Fiusco (98-61). Grassi con la reverse (98-63). Fiusco per i 100 di Reggio Calabria (100-63). Rimbalzo offensivo e 2 per Rubino (100-65). Tripla di Maresca (103-65). Tripla di Fernandez (108-65). Dentro i giovani Calogero, Paino, e Mazza la Viola con 4 under in campo più Marangon! Rubino realizza (108-68). Ultimo minuto. Calcagni realizza (108-68). Primo canestro per Calogero! Pasticcini per lui! E finisce qui 110-70!
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Fine 3° QT - Viola avanti 84-52
Si torna sul parquet. Tripla di Maresca (61-39). Dopo quasi 4 minuti in cui aveva segnato solo Maresca,Garcia si mette in proprio con un po’ di difficoltà e viene premiato con una tripla (61-42). Zampa realizza (63-42). Marini realizza (65-42). Tripla di capitan Fernandez (68-42). Tripla di Vujic in risposta (68-45). Tripla anche di Grassi! (68-48). Maresca da sotto (70-48). Gran stoppata del ‘piccolo’ Clark che cancella Talluto. Due per Fiusco da sotto, pescato da Marini (72-48).
Fiusco in lunetta: 2/2 (74-48). Entra il giovane Antonio Mazza, applausi dal PalaCalafiore. Clark in lunetta: 2/2 (76-48). Schiacciata bimane per Marangon che attacca il ferro e strappa applausi (78-48). Risponde Rubino dall’altra parte, schiaccia anche lui (78-50). Marangon da sotto (80-50). Vujic realizza (80-52). Ancora Marangon (82-52). Marco Laganà in contropiede, sulla sirena (84-52). Fine terzo periodo.
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Fine 2° QT - Viola avanti 58-39
Inizia il secondo quarto di gara. Fiusco realizza (30-22). Tripla di Clark! (35-22). Fallo subito da Vujic che realizza, avrà un libero a disposizione: (35-25). Marangon, gioco duro, con contatto, 2 da sotto (37-25). Ancora Marangon, ottima di difesa da sotto, poi è ben posizionato su un errore del compagno, rimbalzo offensivo e 2 punti (39-25). Si dimenticano ancora Clark, tutto solo dalla sua mattonella laterale: 3/3 da dietro l’arco (42-25).
Grassi realizza (42-27). Tripla di capitan Fernandez! (45-27). Grande apertura di Fernandez da campo a campo, Laganà riceve nemmeno fossimo in NFL e serve Clark, tripla (48-27). Due per Laganà in contropiede. (50-27). Realizza Grassi (50-29). Marangon preciso dalla lunetta, 2 liberi dentro (52-29). Tripla di Grassi (52-32). Tripla di capitan Fernandez (55-32).
Due liberi per Grassi (55-34). Tripla di Grassi! (55-37). Ancora Grassi, break di 7 punti per il talento di Bari (55-39). Due con fallo pe Manu Fernandez: in lunetta non sbaglia (58-39). Finisce il primo tempo.
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Fine 1° QT - Viola avanti 28-19
Inizia il match. Coach Cadeo schiera Fernandez, Laganà, Zampa, Maresca e Marini. Ancora out Laquintana. Primi 2 per Zampa (2-0). Tripla di Maresca (5-0). Grassi ne mette 2, ottimo recupero poi dello stesso Grassi che cede a Calcagni (5-4). Tripla di Marini in punta (8-4). Garcia accorcia (8-7). Magata di Fernandez, palla c’è palla non c’è: poi layup (10-7). Vujic in lunetta: 1/2 (10-8) Laganà fa 2/2 in lunetta (12-8). Laganà ne infila altri 2 (14-8). Garcia accorcia (14-10).
Grassi con il long-two (14-12). Rimbalzo offensivo e 2 per Fiusco (16-12). Pescato bene Marini, 2 da sotto (18-12). Grassi con la bomba (18-15). Due con fallo per Marco Laganà: gioco da 3 punti completato (21-15). Marini realizza (23-15). Realizza Fiusco (25-15), break per la Viola. Vujic ne mette 2, risponde da 3 Clark (28-17). Fallo di Zampa a fil di sirena, Grassi in lunetta per 2 liberi: 2/2 (28-19). Fine primo quarto.