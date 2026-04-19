Viola straripante! 110 punti contro Bari e primo posto: festa per il giovanissimo Calogero che firma 2 punti

Ultima gara casalinga della regular season per la Viola che, davanti al pubblico del PalaCalafiore affronta Bari che non ha più nulla da chiedere al proprio campionato e attende i Playout. I reggini sono già sicuri dei Playoff ma non del posizionamento in classifica. Due punti preziosissimi per la Viola che aggancia Matera (a riposo) in vetta, seconda per gli scontri diretti persi ma a pari punti. Gara dominata dai reggini trascinati da Laganà con 21 punti, 16 per Marangon e Clark, 17 per Fernandez. Ultimi 2 punti del 110-70 per Giuseppe Calogero, giovanissimo under aggregato al roster, complici le assenze di Laquintana e Agbortabi. Viola che ha giocato con i giovani Paino, Viola, Calogero e Mazza nel finale.

Occhio agli incroci dell’ultima giornata che vedranno la Viola a Catanzaro e Matera a Messina con punti pesantissimi nella griglia Playoff per tutte.