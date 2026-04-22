San Giorgio d’Oro, anche Demetrio Delfino si scaglia contro il Comune per il premio a Spirlì: la furia della Sinistra contro l’Amministrazione di… Sinistra

Dopo Infantino e Pazzano, anche Demetrio Delfino. L’esponente reggino di AVS, altro personaggio della Sinistra reggina, si scaglia contro la scelta del Comune di Reggio Calabria di premiare Nino Spirlì, che questa mattina ha ricevuto il San Giorgio d’Oro. “Non so chi ha potuto avanzare la proposta per questo San Giorgino, ma solitamente si premiano coloro che hanno portato lustro alla nostra città… Non mi sembra questo il caso o perlomeno non ricordo cosa abbia fatto per Reggio di così importante. Comunque il premiato (già vice presidente regionale leghista) rappresenta ciò per cui noi (CSX) dovremmo essere alternativi” ha scritto Delfino sui social.

Se alle prossime elezioni Comunali Pazzano sarà alternativo alla coalizione del CentroSinistra, pur facendo parte ideologicamente di quell’area, Demetrio Delfino sarà candidato in AVS e quindi a supporto del candidato Sindaco che oggi amministra la città. E che, con questo post, viene indirettamente criticato per aver scelto, tra gli altri, di premiare Spirlì. Che confusione…