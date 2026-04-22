Scurria: “Messina e Reggio Calabria devono crescere insieme, a Roma per discutere dell’Agenzia dello Stretto” | VIDEO

Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra di Messina, torna a Roma per rilanciare un tema che considera strategico per il futuro del Sud: il ruolo dell’Area dello Stretto come motore condiviso di sviluppo tra Messina e Reggio Calabria. Al centro del confronto, università, cultura e l’Agenzia dello Stretto, strumenti ritenuti fondamentali per trasformare una visione politica in un progetto concreto.

“La città metropolitana dello Stretto non può restare uno slogan: la vogliamo davvero”, afferma Scurria, sottolineando la necessità di superare approcci frammentati e rivalità territoriali. “L’obiettivo- spiega- è costruire un sistema integrato capace di valorizzare le eccellenze accademiche, culturali ed economiche delle due sponde. Il messaggio è diretto: Messina e Reggio Calabria devono crescere insieme, eliminando ostacoli burocratici e logiche localistiche che negli anni hanno rallentato ogni tentativo di cooperazione strutturata”.