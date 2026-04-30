Messina, De Luca: “con il duo Scurria – Siracusano siamo alle comiche”. Il candidato sindaco del centrodestra: “domani dirò tutto”

Proseguono le polemiche sulla questione della raccolta delle firme delle 15 liste di Sud chiama Nord presentate alle elezioni comunali di Messina. Nel pomeriggio la commissione elettorale ha dato l’ok ai simboli con delle modifiche. “Ormai con il duo Scurria Siracusano siamo alle comiche! Se il parere esiste e chi lo ha richiesto non ritiene che aggiunga altro di nuovo ai pareri già espressi il 16 marzo ed il 14 aprile il buon Marcello Scurria e Matilde Siracusano se ne facciano una ragione piuttosto che continuare a raccontare balle ed inquinare lo svolgimento delle elezioni”, afferma Cateno De Luca.

“Se invece ne conoscono il contenuto allora dovranno spiegare come mai ne sono venuti a conoscenza. Comunque denunzieremo tutto all’autorità giudiziaria purché non consentiamo a nessuno di continuare ad attentare al libero esercizio del voto. Come si sono ridotti”, conclude De Luca.

Per Scurria il parere esiste ed è stato secretato

“Il parere esiste. A proposito di presunto o, peggio, inesistente parere rilasciato dall’Ufficio legislativo e legale della Regione su richiesta del Dipartimento regionale delle Autonomie locali”, lo afferma Marcello Scurria. “Chiunque può verificare che è l’ultimo parere rilasciato cliccando sul link nel primo commento. Il parere, purtroppo, è stato sottratto all’accesso (secretato). Qualcuno, ignorante, si chiede e chiede come lo sapessi. Bastava un clik. Domattina vi dirò il motivo. Buonanotte a tutti e grazie per i numerosi messaggi di apprezzamento del programma elettorale“, rimarca Scurria.